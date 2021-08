La nueva adaptación de ‘El misterio de Salem’s Lot’ encuentra protagonista

La primera adaptación de El misterio de Salem’s Lot se produjo como miniserie, en 1979 y con nada menos que el Tobe Hooper de La matanza de Texas al mando. Apenas habían pasado cuatro años de la publicación de la novela original de Stephen King, y el trabajo de Hooper ganaría un culto considerable con el paso de las décadas, a medida que la obra del escritor se iba convirtiendo en una de las fuentes predilectas del género. Varias décadas después, King sigue siendo el autor más adaptado con mucha diferencia, y esto ha acabado repercutiendo en una nueva versión de El misterio de Salem’s Lot apenas dos décadas después de otra miniserie que protagonizó Rob Lowe.

Una versión, por cierto, en la que sus responsables parecen confiar mucho. La segunda novela publicada de King (un homenaje indisimulado al Drácula de Bram Stoker) ha recabado la atención de dos productoras de exitosísimo historial: Atomic Monsters a cargo de James Wan (responsable de la saga Expediente Warren) y Vertigo de Roy Lee, que produjo las dos recientes entregas de It: un auténtico fenómeno en taquilla. Precisamente de ambas franquicias viene el director y guionista de El misterio de Salem’s Lot, Gary Dauberman (pues escribió It y dirigió Annabelle vuelve a casa), y ahora The Hollywood Reporter revela que su adaptación ha encontrado protagonista.

Este no es otro que Lewis Pullman, hijo del conocido actor Bill Pullman. Lewis debutó en el cine coprotagonizando un western con su padre en 2017 (La balada de Lefty Brown) y desde entonces ha sido visto en films como Malos tiempos en El Royale, Lean on Pete o Los extraños: Cacería nocturna. Este 19 de noviembre nos reencontraremos con él en Top Gun: Maverick, paralelamente a verse inmerso en el rodaje de El misterio de Salem’s Lot, cuyo inicio los productores han fijado para este mes de septiembre en Boston.

En El misterio de Salem’s Lot Pullman (único actor fichado de momento) interpretará a Ben Mears, que en la versión de Hooper tuvo los rasgos del cantante David Soul. Mears es un escritor que decide regresar a su pueblo natal, Jerusalem’s Lot, en busca de inspiración para su nueva novela, descubriendo que el lugar ha caído bajo el dominio de un vampiro. Mears se verá forzado a superar sus traumas y a liderar un equipo para acabar con el monstruo.

Por el momento, la nueva El misterio de Salem’s Lot no tiene fecha de estreno.

