'La guerra del mañana' y otras 12 películas de ciencia ficción que puedes ver en Amazon Prime

Creador de hilarantes proyectos como Batman: La LEGO película o Robot Chicken: Star Wars Episode III, Chris McKay estrenaba el pasado fin de semana su nuevo filme La guerra del mañana. En un futuro distópico ambientado el año 2051, una contienda contra una especie alienígena letal provoca que unos viajeros en el tiempo busquen la ayuda de sus antepasados. Chris Pratt se embarca así en una trepidante desventura espaciotemporal, que ha conquistado a los espectadores de la plataforma.

El filme coprotagonizado por Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin o Ryan Kiera Armstrong ha demostrado las grandes dotes de Amazon Prime Video para la ciencia ficción. Pese a su paupérrima oferta original respecto a este género, el servicio de streaming también cuenta con un extenso catálogo de títulos sci-fi en España.

The Vast of Night

En 2019, Andrew Patterson (Let There Be Zombies) sorprendía con una película de ciencia ficción con un modesto presupuesto, que, sin embargo, se convertía en uno de los contenidos originales de Amazon más valorados hasta el momento. En plenos años 50, los jóvenes Fay (Sierra McCormick) y Everett (Jake Horowitz) descubrían una extraña frecuencia de radio que podría ser clave para el futuro de la humanidad. Tal era el éxito del filme que recibía reconocimientos en premios del cine independiente y festivales, como los Independent Spirit, los Gotham y el Festival de Toronto.

In Time

In Time supone una verdadera lucha vital a contrarreloj. La emotiva relación de Justin Timberlake y Amanda Seyfried, y la lucha de clases en una sociedad distópica en la que la moneda de pago (y de minutos de vida) es el tiempo, protagonizaba el título dirigido por Andrew Niccol, creador de otras joyas como Gattaca o El señor de la guerra.

High Rise

¿Qué pasaría si la sociedad de clases se viera reflejada a través de la división de los vecinos de un rascacielos? Ben Wheatley (Doctor Who: Deep Breath) adaptaba la novela de los años 70 de J.G. Ballard en el filme protagonizado por Tom Hiddleston. Este interpretaba al doctor Robert Laing, cuya vida en la torre Elysium demostraba que el orden no es tan ideal como parece.

La cura del bienestar

Tras su participación en la franquicia Piratas del Caribe, así como en películas como The Mexican, The Ring (La señal) o El hombre del tiempo, el cineasta Gore Verbinski se ha convertido en uno de los hombres más relevantes de Hollywood. Su última incursión en la ciencia ficción se producía en esta película protagonizada por Mia Goth (Nymphomaniac, Suspiria) y Dane DeHaan (Life, Amores asesinos). Un centro de bienestar situado en los Alpes suizos se transformaba en una escenario siniestro, donde comienza un juego con la cordura y la supuesta enfermedad que todos los huéspedes del centro comparten.

Guns Akimbo

Conseguir romper con la imagen de niño bueno construida desde su infancia no es nada fácil para algunos actores. Que se lo digan a Daniel Radcliffe. El eterno Harry Potter ha creado una nueva imagen a golpe de proyectos extremos, que han hecho que esté en boca de todos. Así llegaba a producciones como Swiss Army Man o Cuernos, antesala de este filme de Jason Lei Howden. El actor británico interpreta en la película a Miles, que se encuentra estancado en su vida. Un momento en el que encuentra al grupo de mafiosos Skizm, quienes planean una peligrosa competición online a la que se ve obligado a competir.

Coherence

El título de James Ward Byrkit estuvo presente en el Festival de Sitges y fue nominado a los premios Gotham, emplazamientos donde recibió las alabanzas de todos. 1923, Finlandia, el paso de un cometa hace que los habitantes de una localidad queden totalmente desorientados. Unas décadas después, la historia vuelve a repetirse entre un grupo de amigos que ven un nuevo cometa. Emily Baldoni, Maury Sterling o Nicholas Brendon, entre otros, protagonizan la película.

A.I. Inteligencia Artificial



Haley Joel Osment era uno de los niños más queridos por la gran audiencia desde su participación en los títulos El sexto sentido y Cadena de favores, esto propició que Steven Spielberg pusiera sus ojos en él para la película A.I. Inteligencia Artificial. Niños robots, un mundo distópico donde el amor es peligroso y el reflejo del vacío y la soledad son abordados de manera magistral.

Interstellar

Christopher Nolan es uno de los realizadores actuales con un mayor recorrido en el cine de ciencia ficción, que ha atrapado a una audiencia expectante ante las nuevas locuras que el director traerá a continuación. En 2014, el norteamericano estrenaba una de sus películas más exitosas: Interstellar. Matthew McConaughey y Anne Hathaway interpretaban a unos astronautas en una complicada misión espacial, que pronto se complica y produce un juego con la temporalidad.

Stargate: puerta a las estrellas

Un misterioso artefacto descubierto por un científico y un coronel hará que estos se teletransporten a otro planeta lejano. La denominada 'puerta de las estrellas' es el inicio de todo un viaje repleto de riesgos y hallazgos. La película de Roland Emmerich de 1994 daría inicio a la exitosa franquicia, que alcanzaría su clímax con la serie de televisión Stargate SG-1.

Prometheus

La nueva irrupción de Ridley Scott en el universos de los xenomorfos conseguía una victoria más en 2012 con el lanzamiento de Prometheus. Una especie de precuela de la franquicia con su propia mitología. Finales del siglo XXI, un grupo compuesto de científicos y exploradores emprenden un viaje espacial en la nave Prometheus. Estos investigarán un planeta remoto, donde todo girará en torno al origen de la vida en la Tierra. El filme fue coescrito por Jon Spaihts (Doctor Strange (Doctor Extraño)) y Damon Lindelof (Watchmen).

Snowpiercer

Un mundo postapocalíptico caracterizado por una congelación extrema, un tren y una sociedad de clases en su interior, así es el universo de Snowpiercer. En 2013, la saga contaba con la adaptación cinematográfica de la obra gráfica Le Trasperceneige, de Jean-Marc Rochette y Jacques Loe. Este versión dirigida en formato largometraje por Bong Joon-ho (Párasitos), y protagonizada por Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell o Octavia Spencer, hacía que el surcoreano comenzara a ser uno de los cineastas asiáticos más cotizados. El filme tendría una adaptación seriéfila posterior.

Her

Spike Jonze obtenía cinco nominaciones a los premios Oscar en 2014, llevándose a casa el de mejor guion original. No nos extraña con esta sociedad, ya no tan futurista, donde Joaquin Phoenix mantenía una relación con el sistema operativo Samantha (la sensual voz de Scarlett Johansson en la versión original). Phoenix demostraba así una vez más porque es uno de los mejores actores de su generación y visibilizaba extraordinariamente el porqué del gusto del público por la ciencia ficción.

