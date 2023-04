La familia de Lance Reddick no está de acuerdo con las causas de la muerte que desvela la autopsia

El 17 de marzo supimos de la repentina muerte de Lance Reddick. El actor fallecía a los 60 años poco antes de que llegara a los cines su última película, John Wick 4, poniendo fin abrupto a una carrera que le había llevado a series como The Wire o Fringe, además de tener un rol clave en videojuegos como Destiny u Horizon Zero Dawn. En un primer momento se desveló que la muerte se había debido a causas naturales.

Reddick estaba en el patio de su domicilio cuando se desmayó y su mujer rápidamente llamó a Urgencias. La autopsia que se le realizó al cuerpo determinó que el ataque fue provocado por una enfermedad cardíaca: concretamente una cardiopatía isquémica en base a una afectación arterial coronaria aterosclerótica. Esta es, pues, la versión oficial de los motivos por los que el actor de John Wick falleció.

Sin embargo, y según recoge Deadline, la familia de Reddick no está de acuerdo con el veredicto. La cardiopatía implicaría la acumulación de placa en las arterias, y es algo que no coincide con los hábitos y estado físico de Reddick. El actor hacía ejercicio diario, mantenía una dieta estricta e incluso tenía estipulado por contrato el acceso a un gimnasio particular si tenía que rodar lejos de casa.

Partiendo de esa base, la familia no se siente satisfecha con las conclusiones de la autopsia, y ha recurrido al abogado James Hornstein para que emita un comunicado de su parte. “Era la persona con mejor forma física que he conocido”, sostiene Hornstein. “La información del certificado de defunción es totalmente inconsistente con su estilo de vida. En nombre de su esposa Stephanie Reddick, la información del certificado de defunción no está corroborada”.

El descontento con los resultados de la autopsia de Reddick no debe haber hecho sino aumentar el dolor de la familia, pero por ahora se desconoce si emprenderá acciones legales a través del abogado.

