La 'Batgirl' de Leslie Grace ya tiene villano: Brendan Fraser dará vida al pirómano Firefly

Brendan Fraser está de vuelta. El actor ha pasado de estar prácticamente desaparecido en el panorama hollywoodiense a volver a ser uno de los actores más cotizados, como bien demuestran sus últimos proyectos. El último de ellos en unirse a la lista ha sido nada menos que el de una película de superhéroes, la Batgirl de Leslie Grace y J.K. Simmons que será estrenada en HBO Max.

En Batgirl, Brendan Fraser dará vida a uno de los villanos más carismáticos del universo DC y que apenas ha tenido relevancia en la gran pantalla, Firefly. También llamado Luciérnaga en las versiones traducidas al castellano en las que ha aparecido, Firefly es un villano caracterizado por su piromanía, la cual lo ha llevado a asolar Gotham enfundado en un jetpack y un lanzallamas.

Las apariciones de Firefly en el universo DC más allá de los cómics han sido principalmente como villano de Batman, especialmente en las series Las nuevas aventuras de Batman y en el videojuego Batman: Arkham Knight como uno de los enemigos más letales del caballero oscuro.

La elección de Fraser como Firefly no podría ser más adecuada. El actor se mantendrá dentro del universo DC, para el que ya había colaborado en la serie Doom Patrol dando vida a Cliff Steele y su voz al álter ego de este, Robotman. Además, este proyecto le llega prácticamente en su mejor momento, después de anunciarse que estará en películas tan importantes como lo nuevo de Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) y Darren Aronofsky (The Whale) o el próximo proyecto del director de Palm Springs junto a Glenn Close y Peter Dinklage.

En Batgirl formará equipo con J.K. Simmons como Gordon y Leslie Grace como la superheroína con Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad boys for life) detrás de las cámaras, además de Christina Hodson (Aves de presa) en el guion. Una película que llegará directamente a la recién inaugurada HBO Max.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.