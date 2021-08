“Caray, señora”: Así se emociona Brendan Fraser ante los elogios de una fan

A finales de los 90 Brendan Fraser fue un actor muy de moda, gracias a títulos como George la jungla o la saga de La momia. Sin embargo, fruto de unas malas experiencias que incluían lesiones por sus escenas de acción y un comportamiento sexual no deseado del que fue víctima, la estrella fue poco a poco apartándose de los focos. No dejó de trabajar ni mucho menos, pero perdió visibilidad en beneficio de series de televisión y proyectos más pequeños. El cariño del público, sin embargo, se mantuvo intacto, y Fraser puede disfrutar tranquilamente de él ahora que vuelve a protagonizar titulares.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una especie de comeback para Brendan Fraser, empezando por su presencia en lo último de Steven Soderbergh, No Sudden Move, y la confirmación de que estará en los nuevos proyectos de Darren Aronofsky y Martin Scorsese. Para Aronofsky protagonizará The Whale, donde encarna a un hombre obeso que trata de reconectar con su hija, y para Scorsese The Killers of the Flower Moon, donde encarna al abogado W.S. Hamilton, encargado de investigar unos asesinatos que tuvieron lugar en Oklahoma durante los años 20.

Trabajar con un gigante como Scorsese (y actores como Leonardo DiCaprio o Robert De Niro) le pone algo nervioso, como dejó claro durante una entrevista con la TikToker LittleLottieCosplay. La anfitriona quiso entonces relajar sus preocupaciones aludiendo al gran amor que Internet siente por él, lo que desembocó en una entrañable reacción por parte de Fraser que ha terminado haciéndose viral. “Internet te apoya muchísimo. Hay mucha gente ahí fuera que te quiere, y queremos lo mejor para ti, y estamos deseando ver qué haces”, le dijo.

A lo que Fraser, con total humildad y sintiéndose avergonzado, quedó callado durante unos segundos para beber agua, atusarse el sombrero y decir “Caray, señora”. Puedes ver esa respuesta, y volver a morirte de amor por Fraser, bajo estas líneas.

