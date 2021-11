Kristen Stewart da vida a Lady Di en 'Spencer', el retrato más intimista de la princesa que no quiso reinar

Érase una vez una princesa infeliz que vivía en un reino asfixiante, ahogada en tradiciones y ambiciones que no deseaba. Érase una vez una princesa que cambió de idea y decidió que no quería reinar. El director chileno Pablo Larraín no creció muy interesado por la importancia de Diana de Gales o la familia real británica. Ni siquiera por sus vidas, sus riñas, sus escándalos.

Pero sí creció leyendo cuentos de hadas. “Esos en los que, normalmente, el príncipe encuentra a la princesa, la invita a ser su esposa y ella acaba siendo reina. Esos cuentos”, dice. Pero el de Lady Di fue un cuento al revés. “Decidió no ser reina, prefirió ser ella misma. Siempre me ha sorprendido esa decisión que debió de ser muy difícil de tomar”. E intentar entender cómo llegó a ella es el fin de su nueva película, Spencer.

No es la primera vez que Larraín trata de adentrarse en la mente y la intimidad de una mujer icono. Tras dirigir Jackie (2016), el retrato de Jacqueline Kennedy (interpretada por Natalie Portman) en las horas y días posteriores al asesinato del presidente, empezó a interesarse por otras mujeres “que cambiaron la cara del siglo XX”. Entonces apareció el guion de Steven Knight (creador de Peaky Blinders) sobre Lady Di.

Fotograma de 'Spencer' Cinemanía

“Las dos, Jackie y Diana, construyeron sus propias identidades, no necesariamente conectadas con los hombres con los que se casaron. Ambas entendieron cómo usar los medios de su tiempo para trasladar ciertas versiones de ellas mismas al mundo exterior, aunque lo hicieron de maneras muy distintas”, expone el director de No y Ema en sus notas.

Spencer transcurre en tres días, del 24 al 26 de diciembre de principios de los 90, la tradicional celebración navideña de la familia real en el Castillo de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Más o menos en el momento en el que, probablemente, Lady Di empezó a darse cuenta de que no quería reinar, de que estaba cansada de tanta ceremonia y tanto desplante de su marido y de su familia política.

Todo lo que se ve en esos días sobre protocolos y costumbres rancias es auténtico, el resto, no tanto. “La película se reduce a estos tres días, y es muy poética, es más una imaginación de lo que pudo haber pasado, que aportar nuevos datos”, cuenta Kristen Stewart, la elección única de Larraín para interpretar a su princesa del pueblo.

Spencer Cinemanía

Aunque para llegar a ese mundo interno ficcionado, a ese momento casi de ensoñación en el que se mueve Spencer, Stewart le dedicó muchos meses de preparación exhaustiva. “No había estado tan emocionada con un papel en mucho tiempo”, admitía en el pasado Festival de Toronto, donde se estrenó el filme después de su paso por Venecia. “No podía dejar de pensar en ella”. Stewart, estadounidense, pasó mucho tiempo practicando el acento de la princesa porque no era solo aprender el inglés británico.

“Diana tenía una voz y una forma de hablar muy características que la gente conoce muy bien. Me vi todos los vídeos y entrevistas, leí todo lo que pude. Hasta me dormía escuchándola”. También estudió al detalle su pose, sus gestos. Y se quedó con su esencia y actitud ante el mundo. “He aprendido de ella a no tener ya vergüenza nunca más, sobre todo a bailar en público”, se ríe en referencia a esa secuencia que parece una liberación del personaje, bailando sola en los pasillos del castillo con algunos de sus looks más reconocibles. La interpretación de Stewart parece a ratos mímica, pero en realidad es solo su reinterpretación. “Pablo me dijo claramente que esto no era un biopic, me dijo que confiara en lo que me gustaba del personaje y que lo demás saldría solo”.

La princesa del pueblo

Larraín y Knight realizaron también una investigación concienzuda sobre el personaje y los Windsor para luego intentar olvidarlo todo, sacar sus propias conclusiones y contestar a la compleja pregunta de por qué esta mujer sigue despertando tal fascinación casi 25 años después de su muerte. “En realidad, yo quería hacer una película que le gustara a mi madre”, confesó Larraín en Venecia. “De alguna forma, a pesar de la enorme distancia entre estas dos mujeres [su madre y Lady Di], siempre sentí que a mi madre le interesaba mucho y hasta la inspiraba, como a millones de personas en todo el mundo”.

Fotograma de 'Spencer' Cinemanía

Para el director, Diana “era una mujer normal atrapada en un contexto muy inusual”. “Aunque venía de un entorno aristocrático muy cercano a la familia real, se acabó transformando en un icono de las cosas ordinarias”, explica el director y también productor del filme.

El cuento al revés

La película llega en un momento en el que parece que está todo dicho sobre Lady Di, entre la última temporada de The Crown y la salida del príncipe Enrique de la familia. Pero Larraín y Stewart se alejan de todo eso. Hablan con respeto y admiración de la serie, que nunca fue un referente porque empezaron a trabajar juntos antes del estreno, y no se meten en los cotilleos reales. Spencer es otra cosa. Es un cuento de hadas, con la cámara de la directora de fotografía Claire Mathon (Retrato de una mujer en llamas) admirando en primer plano el rostro de la protagonista.

Solo que es un cuento de hadas al revés. “Steven y yo teníamos la idea de crear como una película de huida. Muestra cómo ella va conectándose con ella misma, con su juventud, su pasado y sobre eso va construyendo su propia identidad”, dice el chileno. El símbolo final de esa huida, de esa fuga, es la princesa recuperando su apellido familiar, el título del filme: Spencer. “Es algo muy simple, pero muy complejo a nivel humano”, agrega Larraín. Es el cuento de la princesa que vivió feliz sola (lo que pudo) y comió perdiz.

