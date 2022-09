Kristen Bell se disculpa con los padres que tienen que ver constantemente ‘Frozen’

Con el estreno de Frozen: El reino del hielo en 2013, Disney encontró un nuevo filón entre sus princesas. El carácter fuerte de sus protagonistas, los poderes de Elsa y la aparición de personajes tan icónicos como Olaf convirtieron el filme en uno de los más taquilleros de la compañía, dando lugar a una segunda entrega en 2019 y despertando los rumores sobre una tercera, próximamente. Sin embargo, los padres no están igual de agradecidos con el título, que ha obsesionado a millones de niños en todo el mundo.

La versión en inglés contó con la voz de la actriz Kristen Bell, quien dobló a la princesa Anna en las dos entregas. La actriz de Veronica Mars y The Good Place acudía estos días a la D23, donde se ha disculpado de forma hilarante con los espectadores, especialmente con los padres, que tienen que aguantar constantemente las películas y las melodías de Frozen.

"Me gustaría decir que lo siento por todos los padres que han tenido que escuchar Frozen en bucle. Te siento, te veo, soy tú. Lo comprendo", señalaba la norteamericana de forma jocosa. "Disney me enseñó a soñar a lo grande y seguir a tu corazón, y que es totalmente apropiado lanzarse a cantar en cualquier momento, lo que realmente aprecio. Creo que interpretar a la princesa Anna ha sido lo más destacando de mi vida, aparte de mis hijos y esas cosas".

Let it Go aún continúa taladrando la mente de muchos, casi 10 años después del lanzamiento de Frozen. Y promete seguir dando alegrías a muchos y machacando el oído de otros tantos.

A la espera del anuncio oficial del tercer filme de Frozen, Bell afirmó el pasado junio que era hora de traer de nuevo a los personajes. La norteamericana acudía al talk show de Jimmy Fallon para promocionar su libro infantil The World Needs More Purple Schools, donde dejaba claro que no tiene "ninguna autoridad" para comunicar una continuación. Sin embargo, los medios comenzaron a elucubrar sobre la posibilidad de que Bell hubiera dado un mensaje entre líneas. ¿Veremos a Anna y Elsa juntas de nuevo?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.