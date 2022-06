Kristen Bell cree que ya es hora de anunciar 'Frozen 3'

¿Veremos alguna vez Frozen 3? Es bastante probable que sí, dado el estratosférico éxito de esta saga de animación de Disney desde el lanzamiento de su primera entrega en 2013. Tras años de reposiciones, merchandising, atracciones en parques, shows sobre hielo y repeticiones en bucle de Let It Go en cualquier hogar con peques (o sin ellos), en 2019 se estrenó la secuela Frozen II con equiparable triunfo taquillero.

Por lo tanto, no es nada descabellado intuir que en los despachos de Disney se ha mencionado en más de una ocasión desde entonces la posibilidad de poner en marcha una continuación más. De hecho, ha sido la actriz Kristen Bell –que en versión original pone voz a Anna– quien ha decidido romper cualquier tipo de silencio y anunciar la futura Frozen 3 durante su intervención en el show de Jimmy Fallon.

No obstante, el asunto tenía truco. La actriz de Veronica Mars y The Good Place, que se encontraba en el talk show promocionando su libro infantil The World Needs More Purple Schools, deja bien claro que no tiene "ninguna autoridad" para hacer un anuncio de ese estilo. Por lo tanto, Bell puede hacer "el anuncio oficial de Frozen 3" pero la veracidad de la frase cabe ponerse en entredicho.

Vendría a ser una broma que, eso sí, pone sobre la mesa el deseo de ver de nuevo a Elsa y Anna en acción. Lo puedes ver a partir del minuto 6'30'' del siguiente vídeo.

Quedémonos con el hecho de que Jimmy Fallon intenta indagar cuánto hay de realidad en el 'anuncio' de Kristen Bell ("No puedo decidir nada, yo no estoy al cargo") y la actriz adquiere un tono más misterioso. "Sé que Idina [Menzel, la voz original de Elsa] dijo hace poco que lo haría, así que creo que si todos tenemos ganas...", afirma haciendo el gesto de mirar un reloj en su muñeca, indicando que ya es la hora de que los copos de nieve empiecen a caer de nuevo.

¿Será esté uno de los futuros proyectos que Disney tiene pensado anunciar en el evento D23 de este año? Habrá que esperar hasta septiembre (se celebra del 9 al 11) para saberlo... o a que Kristen Bell adquiera la autoridad necesaria para hacer sus deseos (y los nuestros) realidad.

