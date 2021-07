El despido de James Gunn a manos de Disney provocó que se fuera inmediatamente a la competencia, donde le ofrecieron dirigir la película que le diera la gana. El responsable de Guardianes de la galaxia escogió El Escuadrón Suicida por mucho que el trabajo previo de David Ayer hubiera ensombrecido la marca, y cuando la Casa del Ratón volvió a llamarle a filas tuvo que resignarse a que Gunn cumpliera sus compromisos con DC. El cineasta ha trabajado de forma consecutiva con las dos grandes franquicias superheroicas de Hollywood, lo que le hace tener una perspectiva única y capacidad para responder una pregunta muy jugosa: ¿qué diferencia hay entre trabajar para Marvel Studios y DC Films?

Gunn, que ya prepara Guardianes de la galaxia Volumen 3 con Marvel, asegura que “no hay tantas diferencias como la gente probablemente piensa” pero aún así, durante una entrevista con The New York Times, sí ha dado con un matiz fundamental en torno al director creativo de Marvel, Kevin Feige. “No hay duda de que Kevin Feige se involucra mucho más en la edición que la gente de Warner Bros. Él da más anotaciones, aunque no tienes que tomarlas y yo no siempre las tomo. Aunque, por otra parte, tuve más problemas”, explica, para a continuación revelar su experiencia con Guardianes de la galaxia.

“En el primer montaje tuve problemas porque era la primera vez que hacía algo tan enorme y tenía que aprender qué funcionaba y qué no, quitando lo que sobraba. Pero a medida que Marvel avanza y Kevin Feige empieza a acumular películas, su presencia va quedando más diluida”. Sobre el estado actual de Warner, para la que también ha desarrollado una serie spin-off de El Escuadrón Suicida (titulada Peacemaker y protagonizada por John Cena), Gunn no tiene más que buenas palabras. “Creo que en la actualidad la gente de Warner Bros. está realmente interesada en construir un mundo y crear algo único para los cineastas. Estamos en una época extraña, puede pasar cualquier cosa”.

“DC está empezando a parecerse realmente a sus cómics”, insiste. “El MCU siempre ha sido un poco más cohesivo y DC ha sido más de carreras individuales. Tuvieron El regreso del señor de la noche. Tuvieron Watchmen. Tuvieron La broma asesina. Tuvieron La cosa del pantano. El que hayan hecho Joker, un tipo de película muy diferente, es genial. Y me entusiasma el Batman de Matt Reeves. Están trabajando con muy buenos cineastas. Serán éxitos o fracasos, pero no creo que sean aburridas”, concluye. El Escuadrón Suicida se estrena este 6 de agosto en cines y HBO Max, mientras que The Batman hará lo propio el 4 de marzo de 2022 contando con los mejores deseos de Gunn.

