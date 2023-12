¡Buenas noticias para 'Avatar 3'! Kate Winslet volverá (y saldrá un poquito más)

La reunión de James Cameron con Kate Winslet fue sonada. La carrera de la actriz ha estado marcada por Titanic (aunque luego haya crecido lo indecible y sea de las más prestigiosas de Hollywood), pero si tanto saltó a los medios en realidad se debió a… la preparación para el papel. En Avatar: El sentido del agua Winslet iba a encarnar, prácticamente irreconocible bajo al CGI, a un nuevo personaje Na’vi. Y la historia orquestada por Cameron requería que pasara mucho tiempo bajo el agua.

El personaje de Winslet se llama Ronal y es una de los líderes del clan Metkayina: Na’vis de Pandora que mantienen una estrecha relación con el medio acuático. Como Cameron puso a punto una avanzadísima tecnología para hacer motion capture bajo el agua, Winslet aceptó rodar muchas de sus escenas aguantando la respiración. Resultó ser toda una virtuosa en este campo, y durante el rodaje superó el anterior récord establecido por Tom Cruise en cuanto a pasar tiempo bajo el agua para una escena. Cruise, para Misión imposible: Nación secreta, aguantó seis minutos. Winslet le dejó en ridículo: 7 minutos y 14 segundos.

La cuestión es que esto no garantizó que Ronal tuviera mucho que hacer en Avatar 2. Su tiempo en pantalla era escueto (quizá no supere los 7 minutos, de hecho), pero Cameron se ha propuesto compensarlo de cara a la siguiente película. Avatar 3, que ya no se titula El portador de semillas como nos habría gustado, va a tener de vuelta a Winslet con el personaje de Ronal. Así lo ha confirmado Cameron durante una entrevista con People, avanzando sus planes para una saga a la que todavía le quedan tres películas por delante. La historia no terminará hasta Avatar 5.

Avatar 3, que incorporará a unos Na’vi vinculados al fuego llamados la Gente de Ceniza (y teniendo peores pulgas que los Metkayina), tiene el estreno previsto para el 19 de diciembre de 2025 luego de un sonoro retraso que afecta a toda la franquicia. De este modo, el plan es que Avatar 5 nos llegue ya en la década próxima, el 19 de diciembre de 2031. Cameron prefiere ir poco a poco, porque además cree que lo importante de Avatar está en pasar tiempo con una serie de personajes que van evolucionando con los años. Ronal sería un ejemplo, así que Winslet podrá sacar un mejor partido de sus habilidades acuáticas.

“Veremos nuevas culturas, nuevas criaturas, todo lo que se puede esperar de una película de Avatar, pero la idea de este ciclo de películas es vivir con estas personas y emprender un viaje épico con ellas”, ha explicado Cameron. “Creo que no se trata de mostrar los mejores efectos visuales jamás realizados, sino de adentrarse en el corazón y el alma de los personajes. Y también aparecen algunos nuevos, muy interesantes. Es todo un viaje. Se desarrollará a lo largo de la tercera película, la cuarta y la quinta. Hay un ciclo épico en todo esto”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.