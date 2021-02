Kate Hudson defiende ‘Music’ ante las críticas por su retrato del autismo

Muchos no oímos hablar de Music hasta que de pronto este film fue nominado a Mejor película comedia o musical y Mejor actriz de comedia o musical para Kate Hudson en los Globos de Oro. Sin embargo, el debut en el cine de la cantante Sia luego de dirigir varios videoclips no tardó en acaparar titulares poco elogiosos; no era solo que las opiniones de la prensa fueran devastadoras, sino que además el retrato del autismo que exhibía fue pronto denostado por varias voces. Para Music Sia recurrió a Maddie Ziegler (quien ya aparecía en algunos de sus videoclips, como Chandelier) para encarnar a la protagonista autista, ofreciendo una interpretación enormemente criticada.

Más allá del exagerado retrato de Ziegler, se da el caso de que la actriz es neurotípica, habiendo motivado varios comentarios en sintonía a la difícil situación del colectivo neurodivergente en la industria. La propia Sia ha asumido las críticas, anunciando que incluiría advertencias al comienzo de las próximas copias en cines y eliminaría algunas de las escenas (donde la protagonista sufre abusos físicos) más comentadas. Todo mientras una iniciativa en Change.org exige que el estreno de Music sea cancelado (ha alcanzado las 18.000 firmas virtuales) y Kate Hudson, coprotagonista del film, no desaprovecha la oportunidad de de defenderlo.

Hudson asistió al último programa de Jimmy Kimmel, y afirmó creer que “cuando la gente vea la película, será capaz de ver la cantidad de amor y sensibilidad que hay en ella”. En Music interpreta a Kazu ‘Zu’ Gamble, una drogadicta cuya vida cambia al entrar en contacto con... Music (así se llama el personaje de Ziegler), y la actriz ha insistido en la importancia del debate que está teniendo lugar al hilo de la película. “Es una conversación importante que tener… y cuando me entero de que alguien ha podido ofenderse, me siento fatal. No se trata de una conversación que pueda despacharse rápidamente”.

La actriz cree que Music fue levantada con las mejores intenciones, pero no descalifica en absoluto las voces que han criticado la película, y destaca lo positivo de que un debate así se esté produciendo en la conversación pública. “Es un diálogo importante que hay que mantener en torno a actores neurotípicos que encarnan a personajes neurodivergentes, y no deberíamos dejar de hablar de ello”, proseguía. "El espectro es muy amplio y debería abordarse con mucha más comprensión de cómo podríamos ser más representativos, cuáles son las mejores formas de hacerlo".

"Queremos contar las mejores historias que podamos, sin pretender molestar a nadie”, concluye Hudson. “Solo queremos contar las mejores historias y cuando haya gente que se siente molesta por algo es nuestro trabajo, creo, escuchar y fomentar más conversaciones con otras personas que quieren contar estas historias. Son historias importantes, y no debemos dejar de contarlas".Music aún no cuenta con fecha de estreno en España, aunque podremos comprobar qué tal le va en los Globos de Oro este 1 de marzo.