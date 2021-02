Globos de Oro 2021: Jared Leto, Al Pacino y otras grandes sorpresas de las nominaciones

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson han anunciado hoy la lista de nominados a los Globos de Oro de este año, que se celebrarán el próximo 28 de febrero (aquí puedes leer quiénes son los candidatos en las categorías de series y cine). Tina Fey y Amy Poehler serán las encargadas de presentar la 78ª edición de los galardones concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

A la espera de que este evento dé el pistoletazo de salida a la temporada de premios, recopilamos las grandes sorpresas que ha dejado la lista de nominados este año.

'Una joven prometedora'

'Una joven prometedora'

Empezamos por una sorpresa de las buenas: este thriller tragicómico protagonizada por Carey Mulligan, y con la productora de Margot Robbie detrás, había recibido alabanzas por parte de la crítica. Sin embargo, pocos se imaginaban que se colaría en las categorías principales de los Globos de Oro. El film opta a los premios a mejor película dramática, mejor directora (Emerald Fennell), mejor guion (Fennell) y mejor actriz en drama (Mulligan).

Cabe destacar que, este año, tres mujeres compiten en la categoría de mejor dirección: acompañan a Fennell Regina King por Una noche en Miami... y Chloé Zhao por Nomadland. También hay que señalar que, en el caso de Fennell y King, se trata de su debut en el largo. Hasta ahora, tan solo cinco mujeres habían sido nominadas al Globo de Oro a mejor directora.

Jared Leto ('Pequeños detalles')

Jared Leto en 'Pequeños detalles'

Pequeños detalles, el thriller policíaco de John Lee Hancock, ha valido al actor su segunda nominación al Globo de Oro (recordemos que se acabó llevando el premio por Dallas Buyers Club). La película, estrenada la semana pasada, cuenta con Denzel Washington y Rami Malek como protagonistas, pero ha sido Leto el que se ha hecho un hueco en la categoría de mejor actor de reparto, algo totalmente inesperado.

'Emily en París' y Lily Collins

Lily Collins en 'Emily en París'

Este placer culpable del creador de Sexo en Nueva York llegaba en otoño a Netflix para deleitar a sus usuarios con una Lily Collins entregada a la comedia romántica (y a las selifies). También resultaba ser un relato creado a base de clichés, sobre todo de la cultura francesa. Y, pese a todo, opta al Globo de Oro a mejor serie de comedia, junto a títulos aclamados como The Flight Attendant, The Great, Schitt's Creek y Ted Lasso. También se cuela en la categoría de mejor actriz de serie en comedia o musical. Eso sí, ni una triste mención a The Boys.

'The Prom' y James Corden

James Corden en 'The Prom'

Hablemos claro: The Prom tiene canciones pegadizas, un mensaje contundente y protagonistas tan extravagantes como adorables. Y ya. Lo que comienza siendo una historia fresca, con encanto pese a hacer de sus personajes estereotipos con patas, lo que arranca como una reflexión astuta y disfrutable sobre el fracaso y la intransigencia, termina por devenir en dos horas con exceso de canciones, subtramas e incluso estrellas. La película está nominada en las categorías de mejor musical o comedia y mejor actor para James Corden, ¿será que pesan más Ryan Murphy y su elenco estelar que la meritocracia?

'Hamilton' y Lin-Manuel Miranda

'Hamilton'

El rodaje del éxito de Broadway opta a los mismos galardones que The Prom. En el caso de la premiada Hamilton, la grandeza del filme no deja de ser la grandeza de la obra teatral, aunque hay que reconocerle un cuidado rodaje con el que el equipo consigue colarnos en aquel país en pleno proceso emancipador en el siglo XVIII. Sea como fuere, si esta fuera la producción ganadora, ¿no estarían los Globos premiando lo mismo que ya hicieron los Tony?

Al Pacino ('Hunters')

Al Pacino en 'Hunters'

Los premios es lo que tienen: a veces se vota más por el poder que tiene un nombre (léase, Al Pacino) que por la labor de este en determinado trabajo. El grupo de cazanazis comandado por Pacino en esta apuesta de Amazon tenía potencial para convertirse en un fenómeno de la pequeña pantalla, sí, pero no supo medir bien su tono y terminó por sufrir una grave crisis de identidad.