Julius Onah (‘The Cloverfield Paradox’) dirigirá ‘Capitán América 4’

Falcon y el Soldado de Invierno terminó como debía terminar: tras muchas dudas Sam Wilson, amigo de Steve Rogers designado como sucesor del Capitán América por él mismo, aceptó el escudo. Aceptó convertirse en el nuevo Capitán América luego de que el ciclo de Rogers, interpretado por Chris Evans, hubiera concluido en Vengadores: Endgame, y ahora era el turno de Anthony Mackie. La serie de Disney+ no gustó demasiado, pero igualmente a las pocas horas de que se estrenara su último episodio, Marvel Studios anunció que estaba trabajando en Capitán América 4. Es decir, en el primer largometraje del superhéroe antes conocido como Falcon en el rol del Capitán América.

Entonces trascendió que el film estaría escrito por Malcolm Spellman, showrunner de Falcon y el Soldado de Invierno, acompañado de Dalan Musson. Cerca de un año después del anuncio, la Casa de las Ideas ofrece por fin una actualización del proyecto, en tanto a quién lo dirigirá: según The Hollywood Reporter, el elegido es Julius Onah. Este cineasta nacido en Markurdi, Nigeria, dirigió varios cortometrajes antes de que Spike Lee se fijara en él durante su estancia en la Universidad de Nueva York, y poco después J.J. Abrams le ofreciera dirigir The Cloverfield Paradox, tercera entrega de la peculiar saga Cloverfield. The Cloverfield Paradox llegó a Netflix por sorpresa en 2018, con críticas bastante demoledoras.

No obstante, Onah pudo resarcirse cuando al año siguiente estrenó en el Festival de Sundance Luce, drama social con el protagonismo de Naomi Watts, Tim Roth y Octavia Spencer, que fue muy elogiado y obtuvo tres nominaciones en los Indie Spirit Awards. Ahora Onah ha pasado a ser el encargado de dirigir la nueva fase del Capitán América, luego de que la trilogía protagonizada por Evans (y pilotada entre Joe Johnston y los hermanos Joe y Anthony Russo) convirtiera al personaje en un rostro fundamental del MCU.

Por ahora, aparte de los puestos de guionista y director, solo sabemos que Capitán América 4 estará protagonizada por Mackie, sin que se haya tanteado una fecha de estreno.

