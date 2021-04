¿Ha tenido que eliminar ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ una subtrama pandémica?

Digámoslo así: Falcon y el Soldado de Invierno tiene problemas. Frente a los guiones sobriamente trazados que acostumbramos a ver en Marvel (con arcos de personaje desarrollados a lo largo de varias películas), la última serie del MCU que encara su episodio final en Disney+ presenta una trama llena de inconsistencias y, sobre todo, atiborrada de personajes y motivaciones esquivas. El episodio 3 terminó de confirmarlo, pero todo lo relativo a los Sin Banderas lleva desconcertando al público desde el mismo inicio de la ficción. Son los enemigos a los que han de enfrentarse Sam y Bucky, pero a falta de un capítulo nadie está seguro de cuáles son sus motivaciones, ni qué es lo que quieren hacer.

El asunto es aún más espinoso porque Falcon y el Soldado de Invierno parece pedirnos que empaticemos con ellos, sobre todo a través del personaje de Karli Morgenthau (Erin Kellyman) y de una redención que indudablemente llama a su puerta. Así que intentemos sopesar lo que sabemos. Los Sin Banderas reclaman que el mundo vuelva a ser como que era durante el Lapso, luego de que Thanos extinguiera a la mitad de la población mundial y antes de que los Vengadores la devolvieran a la vida. Quieren, más específicamente, un mundo unificado, sin naciones diferenciadas. Por qué, o cómo piensan conseguirlo, es la incógnita principal. Y el youtuber Nando v Movies podría haberla aclarado.

No comprendiendo algo que el guion de la serie ha explicado precariamente, sino lanzando una teoría relacionada con la producción de Falcon y el Soldado de Invierno de lo más plausible. Según esta, la serie dirigida por Kari Skogland habría incluido en su guion original una crisis pandémica que concretaría los objetivos de los Sin Banderas, y que habría sido eliminada una vez el coronavirus nos aterrorizara en el mundo real. Profundicemos en ello.

Las pruebas

En los dos primeros episodios de Falcon y el Soldado de Invierno, los Sin Banderas aparecen robando vacunas. Es todo un cargamento lo que motiva el primer enfrentamiento de Karli con Sam y Bucky, pero nunca se nos dan detalles sobre estas, ni cuál es la enfermedad que han de curar. En todo momento, los protagonistas se refieren a las mismas como “recursos”, muy preciados por el gobierno de EE.UU. Más tarde en Budapest descubrimos que Mamá Donya, la mentora de Karli, está enferma de tuberculosis, y posteriormente muere a causa de ella. Nando v Movies ha atado cabos: las vacunas son para un virus de reciente aparición, el mismo que aqueja a Mamá Donya.

Así lo cree porque no se ha vuelto a hablar de estas vacunas pese a lo preciadas que son para EE.UU., y porque la escena relativa a Mamá Donya y a su enfermedad está escrita y ejecutada de un modo extraño. De hecho, nunca vemos a un personaje diciendo la palabra “tuberculosis” en plano; siempre lo hacemos en voice over. Los diálogos habrían sido reescritos después de que la escena se rodara, insertando nuevas líneas de los intérpretes. En la versión original del guion, Mamá Donya habría muerto a causa de este virus desconocido.

Erin Kellyman en 'Falcon y el Soldado de Invierno'

En otro momento de la serie, uno de los Sin Banderas define un refugio al que van a parar como “limpio”. ¿Se refiere a que ahí las autoridades no podrán encontrarlos, o a que en este lugar están a salvo del virus? No dejan de ser conjeturas, pero en torno a esta posible pandemia los actos de los Sin Banderas tendrían mucho más sentido: el virus habría irrumpido en el lapso de cinco años donde la población de la Tierra quedó diezmada, espoleando la creación de unas vacunas que, una vez los desaparecidos volvieron, se revelaron insuficientes. La repatriación sería aún más complicada por la gente pobre reaparecida, que ahora no tendría acceso a esta medicación.

Los Sin Banderas, en este contexto, ejercerían de auténticos Robin Hood, preocupándose por la gente desatendida que ahora muere sin remisión por culpa del virus y tratando de hacerle llegar un remedio. Una trama que tejería puentes inmediatos con la actualidad (donde la distribución de las vacunas contra el COVID-19 está siendo un tremendo caos), pero que indudablemente sería muy incómoda para la gente de Disney y Marvel. Tanto como para intentar eliminarla sin dejar rastro.

Los Sin Banderas en acción

Las fechas encajan

El hecho de que los Sin Banderas anden robando vacunas les convertiría en una amenaza mucho más acuciante de lo que vemos en la serie como tal, donde no han hecho gran cosa pero ha bastado para poner sobre su pista al nuevo Capitán América y exigir que Bucky libere a un peligroso criminal de guerra (el Barón Zemo). Y hay pruebas materiales de que efectivamente se ha eliminado una trama fundamental de Falcon y el Soldado de Invierno, abocándola a esa serie atiborrada y terriblemente escrita que estamos presenciando.

Falcon y el Soldado de Invierno empezó a rodarse en octubre de 2019 en localizaciones como la República Checa. La mayor parte de la serie ya había sido completada antes de la llegada del coronavirus a Europa en marzo de 2020, pero una vez la pandemia tomó cuerpo el rodaje tuvo que paralizarse y no fue retomado hasta varios meses después, en agosto del mismo año. Algo que provocó en primera instancia un cambio en el calendario de Marvel: Bruja Escarlata y Visión sería la serie que inauguraría la Fase 4 dentro de Disney+, y no Falcon y el Soldado de Invierno como originalmente se había contemplado.

Anthony Mackie como Sam Wilson

Cuando el rodaje se retomó ya surgieron rumores de reescrituras del guion, que ateniéndonos a la teoría del youtuber habrían conducido a la completa eliminación de la trama del virus. Para que esta eliminación fuera posible se descartaron escenas y se retocaron diálogos, teniendo como consecuencia principal que los Sin Banderas, ahora, sean unos terroristas cuya motivación nunca se ha especificado y que están lastrando de lo lindo la trama. Cabe la posibilidad de que el último capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno arroje por fin luz a estos planes, claro, y ya que Disney no ha hecho oficial nada habrá que esperar a este viernes para terminar de darle pábulo definitivo a esta teoría.