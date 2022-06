Chris Evans no quiere volver a ser Capitán América en el MCU, pero sí la Antorcha Humana

Antes que Steve Rogers, estuvo Johnny Storm en la vida de Chris Evans. El actor tenía 24 años cuando se adentró en el cine de capas y mallas con Los 4 Fantásticos y volvió a dar vida a la Antorcha Humana en la secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer.

Ya en 2011 le llegaría su gran oportunidad en el género al frente de Capitán América: El primer vengador, que lo encumbraría como uno de los líderes vengadores del Universo Marvel de Kevin Feige.

Tras una década persiguiendo Gemas del Infinito, con Vengadores: Endgame finalmente colgó el escudo del 'Capi', y no parece que esté dispuesto a recuperarlo. Sin embargo, no le importaría volver a ser Johnny Storm una vez más. Así lo ha reconocido en una entrevista para MTV News (vía EW), en la que ha asegurado que ahora mismo preferiría volver a arder como la Antorcha Humana que ponerse el casco de Steve Rogers.

"Dios, ¿no sería genial?", ha respondido el actor cuando el periodista ha planteado su regreso como Antorcha Humana: "Pero no, nadie se ha acercado a mí para hablar de eso. Quiero decir, ya no me veo igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, soy viejo. Me encanta ese personaje, pero creo... ¿No están haciendo algo con los Cuatro Fantásticos?".

Efectivamente, Marvel Studios prepara una película con el supergrupo, aunque hace unos meses el director Jon Watts (la saga de Spider-Man) abandonó el proyecto. Por otro lado, Doctor Strange en el multiverso de la locura ha presentado a John Krasinski como el Reed Richards de un universo paralelo, cumpliendo así el deseo de muchos fans.

Aunque de momento no se sabe si Krasinki aparecerá en la Cuatro Fantásticos del MCU, los seguidores ya fantasean con verlo junto a Emily Blunt como Sue Storm. En cuanto a Evans, el multiverso bien podría propiciar su regreso como Johnny, pese a que el actor afirme que ya no tiene la edad del personaje.

"Mira, me encantaría", ha asegurado Evans en la entrevista: "Me encantaría. Eso sería más fácil de venderme que el regresar como el 'Capi'. El 'Capi' es muy valioso para mí y no quiero perturbar la maravillosa experiencia que ha sido. Pero Johnny Storm, siento que no tuvo su momento. Eso pasó antes de que Marvel encontrara su base. Me encantó ese papel y, ¿quién sabe?".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.