Después de haber sufrido una más de las habituales campañas de ataque y desprestigio en redes sociales, el actor Juan Diego Botto ha decidido responder con un extenso hilo en Twitter a quienes le echaban en cara haberse embolsado dinero procedente de las ayudas públicas que recibió Los europeos, la película más reciente que ha protagonizado.

"Desde hace días tengo visitantes en mi timeline que parecen sostener la ridícula idea de que me he embolsado 700.000 euros que, al parecer, recibió el film Los europeos, de Víctor García León, como ayuda pública", explica el actor antes de recordar que "las subvenciones no se conceden a los actores" y que él fue "un contratado, igual que cualquier otro actor o técnico" en la producción.

A ver, que se viene hilo largo.

Desde hace días tengo visitantes en mi timeline que parecen sostener la ridícula idea de que me he embolsado 700.000 E que al parecer recibió el film Los Europeos de Víctor García León, como ayuda pública. 👇 — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) April 20, 2021

Los reproches llegaban después de la propagación por cuentas de derechas de la recaudación en salas de la película (6.415,04 €) frente a los 700.000 € de subvención recibidos, sin tener en cuenta que Los europeos fue estrenada en Orange TV mucho antes de pasar por los cines.

Los europeos, adaptación de una novela de Rafael Azcona dirigida por Víctor García León, recibió 700.000 euros de ayudas la producción de largometrajes, como queda recogido en el Catálogo de Cine Español del ministerio de Cultura.

Tal y como se encarga de recordar Botto, esa subvención se concede para sacar adelante la producción del filme. "Igual que en cualquier otro proceso de apoyo a una industria, las ayudas se otorgan al dueño de la empresa y no a los trabajadores", afirma.

A continuación, el actor pasa a explicar cómo las ayudas públicas para la industria cinematográfica española –diana de tantos bulos– no funcionan de manera distinta a las que el Estado destina a otros sectores. "Desde la ganadería a la pesca, desde la construcción naval al automóvil, desde el turismo a la aeronáutica, desde los medios de comunicación a la agricultura o desde apoyos a pequeñas empresas a eventos deportivos, todos reciben ayudas públicas de una u otra manera", explica Botto.

"Merece la pena recordar que el cine aporta a las arcas públicas más de lo que recibe, amén de los miles de puestos de trabajo que genera", prosigue el actor, mientras compara los "entre 40 y 75 millones de euros al año" que se gastan en ayudas al cine español con las ayudas directas que se aplican en los distintos estados de EE UU, Francia, Italia, Alemania o Reino Unido.