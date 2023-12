Josh Hutcherson nos vuelve a enamorar con su español perfecto: "Flipo en colores"

La relación entre Josh Hutcherson y España es bastante estrecha desde hace años, los mismos que lleva con su pareja, la actriz Claudia Traisac. El estadounidense se ha dejado ver por el país en numerosas ocasiones, e incluso hizo un cameo en Paquita Salas, una de las series nacionales más populares en los últimos años. Además, siempre que tiene oportunidad demuestra su gran nivel de castellano.

La última vez que hizo gala de sus dotes con el idioma fue hace pocos días, ya que acudió a ver La última noche de Sandra M., película de Borja de la Vega que protagoniza su novia. Una vez terminada, reflejó sus impresiones sobre el largometraje a la vez que desplegaba su dominio del español, algo que no tardó en conquistar las redes sociales.

En el vídeo, publicado en Instagram por Little Spain (la productora detrás de Esta ambición desmedida, el documental de C. Tangana), la directora Cristina Trenas capta las opiniones de varias personas tras visionar el filme. Uno de los entrevistados fue Hutcherson: "Su personaje (el de Claudia Traisac) sufre muchísimo, pero ella tiene una cosa que brilla por dentro y puedes ver las posibilidades de la persona que podría ser, pero con todo lo que está encima de ella no podría llegar a ese momento".

El actor explicaba así la figura de Sandra Mozarowsky, una actriz que murió en extrañas circunstancias en la década de los 70 al precipitarse por la terraza de su casa y cuya historia inspira a La última noche de Sandra M. Posteriormente, Cristina Trenas puntualizó la labor interpretativa de Claudia Traisac para dar vida a esta joven desafortunada y recalcó los diferentes registros que se ven durante el largometraje.

"Matices que son bastante heavys", aseguró Hutcherson, para luego contribuir con la frase que más ha calado entre las reacciones al vídeo: "Flipo en colores". Ya no sorprende el dominio del castellano que demuestra el actor norteamericano, pero nunca deja de ser una gran anécdota cuando emplea expresiones muy arraigadas en España que alguien extranjero no tendría por qué entender, y mucho menos utilizar con sentido.

En el vídeo también apareció la propia Claudia Traisac, que trasladó sus sentimientos sobre el trabajo realizado y su experiencia dando vida a Sandra Mozarowsky. La actriz reconoció que este papel fue "muy liberador" por los diferentes registros que tenía que abordar a lo largo del filme, y también porque pudo conectar con su propio pasado. "Me recordaba a momentos incómodos siendo pequeña, cuando tienes que estar en un mundo de hombres. Ha sido un homenaje a Sandra y a la Claudia que fue niña actriz", añadió al final del vídeo.

