Johnny Depp interpretará al rey Luis XV de Francia

En noviembre de 2020 tuvo lugar la resolución del juicio de Johnny Depp contra The Sun. El protagonista de Piratas del Caribe había demandado al tabloide por difamación, puesto que en la cobertura de su controvertido divorcio con Amber Heard le había llamado “maltratador”. Depp ansiaba limpiar su nombre, pero el juez encontró indicios suficientes de que había habido violencia doméstica y el juicio se resolvió a favor de The Sun, empujando al actor a una tesitura muy compleja, que empezó a causar ciertos efectos en su carrera dentro de Hollywood.

Fue así como Warner Bros. le pidió que abandonara la franquicia de Animales fantásticos (su personaje, Gellert Grindelwald, será interpretado por Mads Mikkelsen en Los secretos de Dumbledore, a estrenarse este 15 de abril), y más tarde su último trabajo como protagonista, El fotógrafo de Minamata, llegó de tapadillo a las carteleras. La carrera de Depp en Hollywood apuntaba a haber caído en desgracia… pero siempre le queda Europa. En meses posteriores Depp obtuvo premios honoríficos en festivales como el de San Sebastián o Karlovy Vary, de forma que no cabe sorprenderse mucho por que haya encontrado una nueva película que encabezar, según recoge Deadline.

Se trata de un biopic centrado en el rey francés Luis XV, que dirigiría la cineasta Maïwenn (en cuyo currículum encontramos títulos como Polisse o Mi amor). Luis XV pasó de ser el Bien Amado a perder el favor de sus súbditos debido a la corrupción y a su ristra de amantes, gobernando de 1715 a 1774 para morir de viruela rodeado de celebraciones en las calles. La propia Maïwenn se ha reservado un papel en la película como Jeanne du Barry, una de las amantes del monarca, y el film se rodaría en las inmediaciones del palacio de Versalles, muy posiblemente con el requisito de que Depp actúe en francés.

Why Not Productions está a cargo de la película, a la espera de que pueda distribuirla Wild Bunch International. Supone sin duda un respiro para la carrera de Depp, pero esto no significa que se hayan apaciguado los fuegos de su conflicto con Amber Heard. Y es que ambos tienen pendiente un juicio de demandas por violencia doméstica contrapuestas que se celebrará este 11 de abril. Su caso es tan mediático, de hecho, que ya ha dado pie al desarrollo de toda una serie documental a cargo de Discovery: Johnny vs. Amber, compuesta de dos episodios y cada uno de ellos dedicado a una versión de lo ocurrido.

