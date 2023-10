John Stamos ('Padres forzosos') revela cómo los abusos que sufrió de su niñera y su divorcio afectaron a su vida y su carrera

A sus 60 años recién cumplidos, el actor estadounidense John Stamos ha impactado al revelar los abusos sexuales que sufrió de pequeño por parte de su niñera y que marcaron su vida personal y profesional. Algo con lo que sorprendía en sus nuevas memorias, If You Would Have Told Me (Si me lo hubieras dicho), que verán la luz el próximo 24 de octubre.

El actor conocido por interpretar al personaje de Jesse Katsopolis en la serie Padres forzosos confesaba que "tuvo que escribir un libro" para darse cuenta de que sus acciones habían resultado inapropiadas, como recoge en exclusiva People. "Siempre lo supe, pero lo dejé en la parte de atrás de mi mente y por eso ahora hago defensa de los supervivientes. Sentía que recordaba muy poco, pero siempre ha estado ahí y lo había ocultado en algún lugar lejano a los demás", confiesa Stamos.

El norteamericano no fue consciente en ese momento de lo que sucedía debido a la falta de agresividad de la niñera. A lo largo de estos años, Stamos ya había intentando hablar de ello en una gala de premios en la que recibía un reconocimiento, pero decidía dar un paso atrás en el último momento debido a que creía que no era el momento adecuado.

"No quería que los titulares se centraran en eso y tampoco quería que el libro terminara con eso. Se trata de una sola página, pero sentía que debía hablar de ello. Sucedió cuando tenía 10 u 11 años. No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos", afirma el actor.

John Stamos ('Padres forzosos') Getty Images

El divorcio de John Stamos y Rebecca Romijn

No es la única revelación de una biografía que aborda momentos en los que tocó el cielo y otros tantos que fueron un descenso al infierno. En un repaso a su vida, la actriz Rebecca Romijn, con la que mantuvo un apasionado romance y de la que se divorció en 2005, también es una de las grandes protagonistas.

Casados entre 1998 y 2005, la pareja se conoció en 1994 en un desfile de Victoria’s Secret, paseando su amor por todos los saraos e incluso provocando el cambio de nombre de la actriz, pasando a ser Rebecca Romijn-Stamos. Un apellido que comenzó a sonar con fuerza en su ascenso a la fama con su papel como Mística en la franquicia X-Men.

"Simplemente la odiaba. No podía creer cuánto la odiaba y cómo había arruinado mi vida. Me destruyó. Esa sensación me duró años", señala Stamos sobre su relación con la actriz de ascendencia neerlandesa, cuyo divorcio llegó plagado de grandes reproches y un mayúsculo dolor.

Sin embargo, su opinión cambió con el tiempo. "Comencé a reflexionar acerca de que ella no era tan demonio como pensaba. Quizás era tan responsable como ella de lo que había ocurrido", declara Stamos. "La opinión generalizada era que ella me había dejado porque su carrera estaba en un gran momento y la mía no tanto. No la culpo por eso, pero era la percepción que tenía la gente. Quizás no estaban equivocados, a ella le estaba yendo muy bien y a mí no", añade este.

Posteriormente, ambos rehicieron su vida con otras relaciones sentimentales. En el caso de Stamos, el actor se casó con la actriz Caitlin McHugh (Soy leyenda) en 2018, con la que concibió a su hijo Billy.

Problemas con las drogas y una segunda oportunidad

Sus memorias también abordan el ocaso de la carrera de Stamos, así como sus problemas con las drogas (que tuvieron un momento álgido en una participación televisiva en un programa australiano), las acusaciones que le señalaron sobre una presunta conducta inapropiada con una menor de edad o su detención por conducir bajo los efectos de los estupefacientes. Sucesos ocurridos entre 2004 y 2007.

"Fui por el camino equivocado. Me perdí y perdí el sentido de la disciplina que mi padre me enseñó. Me estaba sumergiendo en ese lugar oscuro", revela un actor que también sufrió fuertes varapalos con la muerte de sus padres y la dura lucha por desintoxicarse del alcohol y las drogas. Una mala vida que intentaba dejar atrás en 2015 y que a día de hoy aún supone una verdadera lucha.

"Ahora estoy feliz de estar totalmente recuperado. Ya no tomo nada. Mi memoria se estaba resintiendo y estaba resultando complicado memorizar secuencias, los nombres de las cosas o los lugares. Fue muy duro", concluye un actor que estos años retornaba al cine y la televisión con películas como Los Muppets en Haunted Mansion y series como El Míster. Una segunda oportunidad en la vida que no quiere desaprovechar.

