Joe Dante vuelve a dirigir: en marcha una nueva versión de 'La tienda de los horrores'

Desde Enterrando a la ex Joe Dante no ha vuelto a dirigir un largometraje, y de eso han pasado diez años. En este margen de tiempo ha participado en un film colectivo como Nightmare Cinema, pero igualmente la holgada base de fans del director debe haberse sentido huérfana. Dante es toda una institución del cine de culto: además de los respectivos taquillazos de Gremlins y Gremlins, la nueva generación, el realizador ha explotado una sensibilidad muy particular en films como Matinee, Aullidos, No matarás… al vecino y Pequeños guerreros. Con lo que es una alegría que esté deseando volver al trabajo.

Según Deadline Dante está preparando su regreso a la dirección, con 77 años cumplidos. Lo hará a través de un proyecto puramente de su estilo, y en compañía de otro pope del cine de género como es Roger Corman. Corman, que cumple 98 años en abril, es un cineasta enormemente prolífico: a lo largo de siete décadas ha dirigido cerca de 70 películas, y producido más de 300. Una de estas producciones fue La pequeña tienda de los horrores en 1960: todo un clásico de la serie B que nos presentó a un joven Jack Nicholson, y que en los años 80 fue objeto de una versión musical en los escenarios de Off-Broadway. Con música a cargo, nada menos, que de la dupla Howard Ashman-Alan Menken.

La tienda de los horrores dio más tarde el salto al cine, con la dirección de Frank Oz y la presencia de Rick Moranis o Steve Martin. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Dante? Pues que el autor de Aullidos va a dirigir una nueva versión con el apoyo financiero de Corman: La tienda de los horrores se convertirá ahora en Little Shop of Halloween Horrors (“La pequeña tienda de los horrores de Halloween”), que supuestamente añadirá una ambientación aún más spooky a la historia que ya conocemos. Por lo pronto no sabemos nada del argumento, ni de si volverá a tratarse de un musical.

Eso sí, junto a la asociación de Dante y Corman también ha trascendido la vinculación al proyecto de Charles S. Haas. Haas trabajó en el pasado con Dante para los guiones de Gremlins 2, la nueva generación y Matinee, y será en efecto quien escriba el libreto de Little Shop of Halloween Horrors. Esperamos conocer pronto más detalles del proyecto.

