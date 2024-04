"Tengo miedo": Jodie Foster recuerda el peor momento de Robert Downey Jr. y confiesa que temió por su vida

Robert Downey Jr. es uno de los actores del momento. Tras arrasar durante la temporada de premios al alzarse con todos los reconocimientos a los que optaba por su papel en Oppenheimer, el actor está de estreno con su nueva serie El simpatizante (HBO Max), y protagoniza la portada de la revista Esquire.

El medio dedica al intérprete un extenso reportaje en el que repasa su carrera y recoge declaraciones de otras estrellas que han colaborado con él. Entre ellas, está Jodie Foster, que lo dirigió en A casa por vacaciones (1995) y sufrió las consecuencias de las adicciones de Downey Jr., cada vez más evidentes durante la década de los 90.

Foster había develado previamente que llegó a tener que paralizar el rodaje y hablar seriamente con Robert: "Le dije: 'De momento, estás en un taburete y te las has arreglado para no caerte del taburete. Es posible que des con una forma de sostenerte, pero tengo miedo por ti. Y puede que ahora no sea el momento, pero tengo miedo por ti".

A casa por vacaciones era la segunda película como directora de Foster tras El pequeño Tate (1991). El filme arrancó su rodaje a principios de 1995, en plena lucha contra las adicciones de Downey Jr. Un año después, lo arrestarían por posesión de heroína, cocaína y una pistola que estaba cargada. La cineasta ha vuelto a hablar ahora sobre aquella experiencia y ha asegurado que temió por la vida del actor.

Jodie Foster sobre las adicciones de Robert Downey Jr.

En Empire, Foster recordado una vez más cómo, durante el rodaje de A casa por vacaciones, tuvo que llevar a Downey Jr. a un lado y decirle: "Mira, no podría estar más agradecida por lo que has traído a este filme. Pero tengo miedo de lo que pase contigo después. Ahora mismo, se te da increíblemente bien encontrar el equilibrio en el taburete, pero es muy precario y no estoy segura de cómo acabará".

"Lo interesante de él es que era un genio, había más creatividad en su meñique del que yo tendré en toda mi vida, pero no tenía disciplina", ha continuado explicando Foster en la publicación: "Estaba tan fuera de sí que su maravilloso talento sacudía sus brazos para no ahogarse en el agua y provocaba un gran desastre. Pero seguía ahí, ¿verdad? Porque ahora es alguien que se ha vuelto disciplinado casi como forma de supervivencia".

La cineasta ha añadido que "tengo fe en la habilidad de la gente de cambiar si quiere, y él quería realmente". Aunque a finales de los 90 y principios de los 2000, el intérprete viviría sus años más oscuros, marcados por arrestos por posesión de drogas y 15 meses en la cárcel, finalmente resurgió de sus cenizas gracias en parte a la confianza de Marvel Studios y ese Iron Man (2008) que le cambió la vida.

Desde entonces, el actor no ha parado en su reconquista de Hollywood. Con Vengadores: Endgame (2019), colgó la armadura roja mediante un chasquido sacrificado y Marvel perdió a su mejor soldado. Por suerte, la carrera de Downey Jr. no ha hecho sino reforzarse con Christopher Nolan, quien le confió a Lewis Strauss, líder de la Comisión de Energía Atómica, en Oppenheimer.

