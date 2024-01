La crítica de Jodie Foster contra la generación Z: "Son realmente molestos en el trabajo"

Entendiendo a la generación Z como aquellos jóvenes que nacieron entre 1996 y 2000, estos llevan años luchando contra algunas de los peores males de la sociedad actual. La precariedad, la falta de independencia y la ansiedad son algunas de las constantes en su vida. Sin embargo, a muchos parece que les cuesta empatizar con ellos, a juzgar por las polémicas declaraciones de Jodie Foster para The Guardian.

"Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo", ha señalado Foster sobre estos jóvenes. "Me dicen: 'No me siento bien. Hoy voy a llegar a las 10:30'. O en los correos electrónicos les digo que hay algo que es gramaticalmente incorrecto y les pido que corrijan sus faltas de ortografía y dicen: '¿Por qué haría eso? ¿No es eso algo que me limita?".

A pesar de ello, esto no significa que Foster no apueste por el talento de los jóvenes actores y actrices de Hollywood, a los que intenta ayudar en su desembarco en la industria. Recientemente nos enterábamos de que Bella Ramsey, nominada el Emmy por The Last of Us, recibió la ayuda de Foster en un evento público de Hollywood.

"Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a idear algo que sea suyo. Puedo ayudarlos a entender que eso es mucho más divertido que ser, con toda la presión que lleva detrás, el protagonista de la historia", añadía la actriz.

Estas palabras controvertidas de Foster se suman a otras recientes en las que criticaba el cine de superhéroes. "Es una fase que ha durado demasiado para mí, pero es una fase y he visto muchas diferentes. Esperemos que la gente se canse pronto".

Jodie Foster en los Globos de Oro 2024

Foster era una de las protagonistas de los Globos de Oro 2024, donde muchos admiraban la imagen que la actriz mantiene a sus 61 años. Una ceremonia a la que acudía junto a Annette Bening como protagonistas de Nyad, el filme de Netflix que recibía dos nominaciones y narra la historia real de la nadadora que cruzó el mar de Cuba a Florida.

Así, la norteamericana también presentaba el premio a la mejor película de comedia o musical junto a Benning, que iba a parar a manos de Pobres criaturas. Una gala en la que también se dejaba ver en algunas emotivas instantáneas contra figuras colosales de la industria como Martin Scorsese.

