Jim Carrey volvería como Ace Ventura… si le dirigiera Nolan

La semana pasada Jim Carrey conmocionó al mundo al asegurar que se jubilaba, y añadir que “lo decía bastante en serio”. Ocurría durante la promoción de Sonic 2: La película, donde el icónico actor vuelve a ser el Dr. Robotnik: histriónica némesis del erizo de SEGA que permite a Carrey dar rienda suelta a todo su catálogo de muecas, voces y frases absurdas. Lo que hace es, vaya, un espectáculo absoluto, que añadía tristeza a su anuncio por mucho que no pudiera evitar colar una broma sobre Dolly Parton (y su interés en participar en un hipotético biopic de la cantante) para señalar que, si se topaba con un proyecto lo suficientemente bueno, abandonaría su retiro en menos de lo que se tarda en decir “gotta go fast”. Es una esperanza a la que, por ahora, hay que aferrarse.

Sonic 2 ha dejado la puerta abierta a otra secuela, pero a falta de saber si Robotnik vuelve a apuntarse, Carrey perjura que quiere descansar. No obstante, durante una entrevista con E! News Carrey ha sugerido otra condición por la cual volvería al cine. Y esta sería nada menos que retomar el personaje de Ace Ventura, que debutara en un año clave para su trayectoria como fue 1994. Ese año Carrey encadenó tres películas tan famosas como La máscara, Dos tontos muy tontos y Ace Ventura, detective de mascotas: tres películas que ya han generado secuelas. Carrey no volvió para La máscara, pero sí para una continuación tardía de Dos tontos muy tontos titulada Dos tontos todavía más tontos, y estrenada en 2014. No parece, por otro lado, ser muy nostálgico con estos títulos.

Ace Ventura tuvo una secuela con Carrey al año siguiente de su estreno, Operación África, pero el actor se perdió una tercera entrega que se erigía como una improbable precuela: Ace Ventura Jr., donde John Flitter encarnaba a una versión juvenil del detective. Ahí quedó todo, pero Carrey acaba de dar una llamativa condición para volver a ser el excéntrico detective de mascotas: que la tercera entrega (o cuarta, como queramos verlo) sea dirigida por un cineasta lo bastante rompedor. “Creo que más allá de todos los años que han pasado, a no ser que viniera alguien genial, un director o un autor que viniera con una visión completamente nueva de qué podría ocurrir… ya sabes”, divaga Carrey.

“Si Chris Nolan viniera y me dijera ‘quiero hacer Ace Ventura de verdad y quiero hacer algo, ya sabes, más interesante’... entonces le escucharía”. Carrey acaba de proponerle indirectamente a Christopher Nolan que dirija una película de Ace Ventura, aunque sea consciente de lo difícil que es. “Pero en su mayor parte, ya sabes, después de cierto tiempo no hay una célula en tu cuerpo que sea de esa persona, así que simplemente acabas imitando lo que hiciste en los viejos tiempos, y la inspiración original ya no está ahí”. Por muy divertido que sea imaginarse Ace Ventura bajo el filtro Nolan, hay que señalar que este hipotético proyecto no supondría la primera vez que trabajan juntos.

Y es que, a principios de los 2000, Nolan quería hacer un biopic de Howard Hughes. Por devenires del destino, Nolan acabó asociándose con Carrey para trabajar en el guion, pero el film fue descartado cuando ambos descubrieron que Martin Scorsese les había tomado la delantera. El aviador se estrenó mientras el libreto de Carrey y Nolan quedaba en agua de borrajas, y aunque su historia del magnate Howard Hughes haya quedado en el limbo, no es difícil asociarla años después al proyecto en el que el cineasta británico trabaja actualmente: Oppenheimer. Otro biopic de genio torturado, que está reclutando a todo Hollywood para el reparto teniendo fijado su estreno para el 21 de julio de 2023.

