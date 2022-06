Jim Carrey podría haber sido Buzz Lightyear: "No era lo suficientemente famoso"

Ya está en los cines Lightyear, la película inspirada en la historia de uno de los juguetes más icónicos de la historia del cine, Buzz Lightyear. El coprotagonista de la saga Toy Story tuvo la voz de Tim Allen desde la primera película, estrenada en 1995, acompañado siempre de la inestimable compañía de Woody el vaquero y la voz de Tom Hanks.

Ahora Chris Evans ha tomado el relevo de Allen con Lightyear, en la que se cuenta el origen del personaje, narrando las aventuras del Guardían estelar en el infinito y más allá. La elección de Evans fue relativamente fácil aunque no fuera fácil de reemplazas a Allen. Sin embargo, fue cuando Allen asumió el riesgo de poner voz a Buzz que hubo cierta controversia, pues varios candidatos se presentaron para dar voz al juguete espacial.

Entre ellos sonaron muchos nombres, como Chevy Chase, Michael J. Fox, Dennis Quaid, Kurt Russell, Adam Sandler, David Hasselhoff o incluso Bill Murray, quien llegó a rechazar el papel. Pero de todos los candidatos el descarte más doloroso pudo ser sin duda Jim Carrey, uno de los que estuvo más cerca de convertirse en el Guardián espacial y finalmente se quedó a las puertas.

Según diversas fuentes, fue el elevado salario de Jim Carrey la razón por la que no fue elegido para el papel, y eso podría comprobarse a pesar de que era prácticamente un desconocido cuando se aprobó el guion de Toy Story a principios de 1993. Se dice que a Carrey le habían pagado 450.000 dólares por Ace Ventura. Sin embargo, Tom Hanks solo cobró 50.000 dólares por el papel de Woody, así que es posible que Carrey dejara de lado el proyecto incluso en esa etapa temprana de su carrera.

El caso es que Joss Whedon, director de Los vengadores y uno de os coguionistas de Toy Story, dio otra razón por la cual finalmente el actor de El show de Truman no se convirtió en Buzz Lightyear: "Todavía estábamos haciendo un casting. Disney echó por tierra a la persona que querían para Buzz Lightyear porque no era lo suficientemente famoso, así que no pudimos usar a Jim Carrey", confesaba el cineasta. Por dinero o por fama, al final el actor se quedó sin dar voz a Buzz, el cual terminó en la voz de Tim Allen, quien no lo hizo mal en absoluto y quien cede ahora el testigo a Chris Evans en Lightyear.

