Jessica Lange se plantea dejar la actuación: "Nadie me echará de menos"

Jessica Lange, una de las actrices más míticas de Hollywood, ha confesado su intención de retirarse del cine a sus 74 años. El motivo de su decisión, según explica, es su descontento con el estado actual de la industria.

Ganadora de dos Oscar por sus papeles en Tootsie (1983) y Las cosas que nunca mueren (1995), y con otras tres nominaciones en su currículum, Lange suma así su voz a la de otros profesionales descontentos con un panorama en el que reinan las franquicias.

"La creatividad se ha vuelto secundaria respecto a los beneficios empresariales", señala la actriz en una entrevista con The Telegraph (vía Decider). "El énfasis ya no está en el arte, el artista o la narrativa. Todo gira en torno a satisfacer a los accionistas", añade, señalando que esta coyuntura "denigra a los artistas y al arte de hacer cine".

Así las cosas, Jessica Lange encuentra cada vez más difícil encontrar "películas maravillosas de grandes directores", y señala que no le interesa ver el 90 por ciento de las películas actualmente en cartelera. La actriz encuentra un nulo atractivo en "esas grandes franquicias de películas basadas en cómic", aludiendo a los títulos de DC y Marvel. "Creo que han sacrificado el arte en el que todos hemos estado implicados para sacar beneficios", añade.

Este descontento no solo incluye lo temático, sino también lo formal. Según explica Lange, ese "montaje frenético" del cine actual no es de su gusto. "No sé si es porque los directores piensan que ya no pueden mantener el interés del público, pero esa forma de hacer películas me desespera".

Las películas y series de Jessica Lange

Tras debutar en el primer remake de King Kong (1976), Lange se convirtió en una de las actrices más celebradas de su generación gracias a títulos como All That Jazz (1979), El cartero siempre llama dos veces (1981), La caja de música (1989) y El cabo del miedo (1991), en la que actuó junto a Robert De Niro y Nick Nolte a las órdenes de Martin Scorsese.

A partir de 2011, además, la actriz se convirtió en el rostro insignia de American Horror Story. Ryan Murphy contó con ella para cinco temporadas de su serie antológica, en las que interpretó a personajes tan memorables como la hermana Jude de American Horror Story: Asylum.

