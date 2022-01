Jeremy Irons aún no ha visto el Snyder Cut: “No puede ser peor que ‘Liga de la Justicia’”

Uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2021 fue, sin lugar a dudas, el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max. Nos interesara más o menos la obra de su realizador, su final concreción en un épico mastodonte de cuatro horas venía a coronar un fenómeno fascinante, donde el fervor de los fans que habían triunfado con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut solo era la punta del iceberg. Así, la nueva (y verdadera) Liga de la Justicia llegaba teniendo a sus espaldas la tragedia familiar del director de Sucker Punch, que le había hecho abandonar la producción en un primer momento, y el polémico modo en que había sido sustituido por Joss Whedon.

Con el amparo de Warner, el creador de Buffy, cazavampiros no solo modificó radicalmente la visión creativa de Snyder: también sumió al equipo en una gran incomodidad fruto de sus actitudes despóticas que, gracias a que Ray Fisher (Cyborg) dio la voz de alarma meses después, dio pie a una investigación interna. Hoy día la figura de Whedon ha caído en desgracia (otras muchas voces, no solo procedentes de Liga de la Justicia, se unieron a estas acusaciones), pero no es algo que aparente quitarle mucho el sueño a Jeremy Irons. Quien interpretara a Alfred Pennyworth, mayordomo de Bruce Wayne, para Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, y volviera a hacerlo en Liga de la Justicia.

Entrevistado por Variety, Irons revela que aún no ha visto el llamado Snyder Cut, y lo hace con una hilarante dejadez: ni siquiera sabe si dispone de una copia. “Creo que la tengo y no la he visto. Tendré que buscarla y ver si la tengo en algún sitio online o en un DVD”, declara. “Recuerdo haber hablado con Zack antes de que lo hiciera y estar muy interesado en ver lo que se le ocurría. No puede ser peor”. Este último “no puede ser peor” ha provocado que el entrevistador observe que la Liga de la Justicia que vimos en cines era “espantosa”, así que Irons ha confirmado que a eso se refería. “Sí, yo también lo creo”.

Vaya, que Irons coincide en que la Liga de la Justicia que Whedon estrenó en 2017 dejaba mucho que desear, hasta el punto de que todo lo que pudiera hacer Snyder sobre ella la mejoraría. Sus declaraciones, por otra parte, parecen implicar que su vinculación con La Liga de la Justicia de Zack Snyder (que requirió grabaciones adicionales) fue mínima, y que desde luego no le quita el sueño volver a ser Alfred. Puesto que a su jefe, en la encarnación de Ben Affleck, le queda solo una película más en DC (The Flash, para este 4 de noviembre) es lógico pensar que ya nos hayamos despedido de este displicente mayordomo.

