Interpretar a Batman en ‘Liga de la Justicia’ fue la “peor experiencia” para Ben Affleck

Ha sido difícil, pero parece que las críticas condescendientes a Ben Affleck han quedado totalmente atrás. Combinando la inteligencia a la hora de escoger papeles con sus celebrados trabajos a la dirección (Argo ganó el Oscar a Mejor película aun cuando su director no fuera siquiera nominado), Affleck se encuentra en un momento de su carrera especialmente dulce, habiendo intervenido el año pasado en dos films tan opuestos como The Tender Bar o El último duelo conservando la solidez interpretativa. De ahí que, entrevistado por Los Ángeles Times, observemos a un actor muy relajado y consciente de que los momentos más difíciles de su trayectoria han quedado atrás.

En la entrevista le preguntan por los momentos más difíciles de su pasado reciente, y a Affleck no le ha costado dar con uno. Por eso ha recordado cuando en 2017 se desvinculó del proyecto de The Batman que iba a escribir, dirigir y protagonizar: la película no dejó de mutar desde entonces y ha acabado cayendo en manos de Matt Reeves con el protagonismo de Robert Pattinson y la pretensión de oficiar de renacimiento para el Caballero Oscuro. Algo que a Affleck no le desagrada, pues su breve experiencia a bordo de The Batman fue lo que le convenció de que debía centrarse en opciones profesionales que le hicieran feliz, en lugar de tratar de complacer a los demás.

“Dirigir Batman es un buen ejemplo. Lo vi y pensé ‘no voy a ser feliz haciendo esto, la persona que lo hiciera debería amarlo’. Se supone que siempre quieres estas cosas, y probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 años o algo así”, explica el actor y director. “Pero fue cuando me di cuenta de que no valía la pena. Es un beneficio maravilloso reorientar y recalibrar tus prioridades; una vez empecé a hacerlo me sentí más cómodo”. En este punto ha vuelto a salir el tema de Liga de la Justicia, que Affleck ya ha descrito como un rodaje muycomplicado y frustrante. Cree que esa fue la gota que colmó el vaso.

“Lo de Liga de la Justicia fue el nadir. Una mala experiencia por una confluencia de cosas: mi vida, mi divorcio, estar mucho tiempo fuera, las agendas, luego la tragedia personal de Zack y el nuevo rodaje. Fue la peor experiencia. Todo lo que no me gusta del trabajo”, cuenta sobre la muerte de la hija de Zack Snyder, que motivó su sustitución a manos de Joss Whedon. Affleck no se ha referido directamente a él, pero a tenor de las declaraciones de parte del equipo tampoco tuvo que ser fácil. Ray Fisher le acusó de comportamiento inapropiado en el set, dando inicio a una tormenta mediática que ha terminado con acusaciones de actrices y la virtual desaparición de Whedon del mapa.

“Ese fue el momento en que dije ‘no voy a hacer esto más’. Ni siquiera se trata de que Liga de la Justicia fuera tan mala, porque podría haber sido cualquier cosa”. En deferencia a Snyder, Affleck no tuvo problemas en grabar escenas adicionales para La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y ha vuelto a interpretar a Batman para The Flash (estreno 4 de noviembre). Esta supondría, ahora sí, su despedida del personaje, y según comentó ha supuesto sus “escenas más satisfactorias” como Batman.

