Apenas dos días después de que se conociesen las nominaciones al Oscar, la temporada cinematográfica de 2024 acaba de ponerse en marcha. Aunque en España aún no se han estrenado algunos de los grandes títulos del pasado año, como Pobres criaturas o American fiction, los latidos del corazón de Hollywood marcan ya un nuevo comienzo. Y Miller’s girl es su primera contribución.

Con un estreno simultáneo en Estados Unidos y Europa, esta película, dirigida por la debutante Jade Halley Bartlett, forma parte de los títulos que 2024 traerá consigo. Su historia comienza en 2016, cuando Bartlett presenta un guion especulativo (un guion cuyo único propósito es demostrarle a la industria lo que sabes hacer) y este es adquirido por Point Grey Pictures. Inmediatamente, Miller’s girl fue incluida en la lista negra de Hollywood al considerarse irrealizable. Sin embargo, no hay nada que le guste más a Hollywood que llevarse la contraria.

Martin Freeman y Jenna Ortega en 'Miller's girl' Cinemanía

Igual que ocurrió con Buried, cuyo guion fue pasando de mano en mano y, justo cuando se lo daba por muerto, Rodrigo Cortés se atrevió a dirigirlo, Miller’s girl fue salvada por la propia Jade Halley Bartlett, que se ofreció a hacerse cargo de la dirección cuando la productora Lionsgate compró el guion. Miller’s girl está disponible a partir del 26 de enero.

‘Miller’s girl’: Sinopsis

No hemos tenido que esperar al estreno de Miller’s girl para saber por qué su guion residió, durante años, en la lista negra. El tráiler ha bastado para que X (antes, Twitter) se llenase de críticas contra la película, al considerar que esta romantiza la relación entre un profesor de universidad y su joven alumna.

Aunque es cierto que este es el núcleo argumental de Miller’s girl (una chica con talento para la escritura traba una vinculación académica con su profesor que, más tarde, se transforma), habría que incidir en que los juicios se han emitido a partir de un tráiler ya que el largometraje está aún pendiente de estreno.

‘Miller’s girl’: Reparto

Jenna Ortega ha decidido ser una estrella y 2024 puede este sea el año en el que acabe de demostrarlo. La actriz tiene por delante 366 días (el bisiesto la ayudará a distribuir mejor su agenda) convulsos, en los que estrenará, en principio, seis películas, entre las que se encuentra Bitelchús 2 o una adaptación de La casa de Bernarda Alba. Miller’s girl será la primera de todas.

Martin Freeman en 'Miller's girl' Cinemanía

Junto a la intérprete, popular gracias a su papel como Miércoles, estará el brillante actor Martin Freeman (Sherlock, la trilogía de El Hobbit o The Office británica), que se ha convertido en el blanco de muchos internautas.

Tras exprimir el tráiler, estos han recordado varias declaraciones controvertidas de Freeman sobre la crianza de los hijos (admitió que le había pegado a sus hijos y que “lo haría otra vez”) , el multiculturalismo (“el multiculturalismo no ayuda porque polariza a la gente”) o bromas sobre violaciones cuando, al ser preguntado si los hobbits tendrían relaciones con los elfos, respondió que no habría ningún problema para él si “tuviese una escalera y una buena provisión de drogas. Algunos me llamarían violador pero, en mi opinión, sólo estaría buscando un poco de ayuda”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.