Partía como favorito para el Goya a mejor actor protagonista y las predicciones se han cumplido: Javier Bardem se ha llevado a casa el cabezón por su interpretación en El buen patrón, la aclamada comedia dramática de Fernando León de Aranoa que también se ha alzado con el galardón a mejor guion original, entre otros reconocimientos.

¡Javier Bardem se lleva el premio goya a la mejor interpretación masculina por 'El buen patrón'! #Goya2022



"Es un honor estar entre estos tres grandísimos actores. Los admiro, respeto y quiero"



⭕️https://t.co/3n9qMLmeJk pic.twitter.com/MRqRbXad9j — La 1 (@La1_tve) February 12, 2022

Se trata del sexto Goya del actor, que lo ha compartido con sus compañeros nominados ("gracias por los trabajos que habéis hecho") y con León de Aranoa: "Gracias por escribir un personaje tan rico en matices, tan divertido y darme la oportunidad de interpretarlo"

Finalmente, ha querido dedicárselo a su familia: "Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días, te quiero mucho. Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que son el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Y, para acabar, quiero dedicarlo con todo corazón a una mujer que me parió, que me enseño el amor y la pasión por este oficio. Una actriz inmensa y uno de los seres humanos más hermosos que me he encontrado en mi vida. Mi madre, mi amada madre, te quiero".

El actor se ha impuesto en la categoría a compañeros como Javier Gutiérrez (La hija), Luis Tosar (Maixabel) y Eduard Fernández (Mediterráneo).

La gala de los Goya 2022 se celebra este año en Valencia como homenaje al Centenario de Luis García Berlanga. Durante la ceremonia, que cuenta con público en directo, se ha reunido lo mejor del cine español para, además de entregar los galardones en las diferentes categorías, homenajear la carrera profesional de José Sacristán, Goya de Honor, y entregar a Cate Blanchett el Goya Internacional.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.