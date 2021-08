Jason Schwartzman y Rupert Friend también se apuntan a la película madrileña de Wes Anderson

Se espera que en cuestión de semanas, y luego de una triunfal proyección en Cannes, Wes Anderson estrene su próxima película. Su título es La crónica francesa y su llegada a salas se ha visto obstaculizada por el COVID-19, retrasándose el estreno todo un año mientras el director no perdía el tiempo y se ponía con su siguiente película. Esta aún no tiene título, pero va a empezar a rodarse de un momento a otro y nada menos que en España: concretamente en la localidad madrileña de Chinchón, donde en las últimas semanas ha ido poniéndose a punto un espectacular set con reminiscencias al western. Fuentes cercanas a la producción indican, sin embargo, que el film no pertenecerá a este género. Y tampoco hablará sobre España.

En términos afirmativos, sí hemos ido conociendo poco a poco quiénes serán los rostros del reparto, que apunta a ser excepcionalmente numeroso incluso para los estándares de Anderson. Nada más conocerse el proyecto se supo que el director se reuniría con sospechosos habituales como Adrien Brody, Bill Murray y Tilda Swinton, mientras que Margot Robbie y Tom Hanks se unían por primera vez a la holgada familia del director. Ahora The Hollywood Reporter se hace eco de dos fichajes más: Jason Schwartzman y Rupert Friend, que no son en absoluto desconocidos de su cine.

Sin ir más lejos, Schwartzman ha sido el protagonista absoluto de Academia Rushmore o Viaje a Darjeeling (amén de intervenir en casi todas las películas de Anderson), mientras que Friend debutó con él en La crónica francesa y repetirá de forma consecutiva en este nuevo film. Friend es un actor algo más desconocido, eso sí, aunque es posible que le recuerdes de Homeland y hay que añadir que recientemente participó en Obi-Wan Kenobi, futura serie de Star Wars destinada a Disney+. El rodaje de lo nuevo de Anderson comenzará en cuestión de días dentro de Chinchón, y se prevé que para finales de septiembre ya haya concluido.

