Jared Leto cree que Marvel está salvando al cine (y que Lady Gaga merecía nominación al Oscar)

Este 1 de abril, tras una apabullante sucesión de retrasos (la competencia está reñida, pero bien podría ser la película más aplazada de la pandemia), se estrena Morbius. Es la nueva entrega del universo que Sony está construyendo conjuntamente a Marvel a partir de los personajes secundarios de Spider-Man: antes vinieron Venom y secuela, y luego vendrán las ya en preparación Kraven el Cazador y Madame Web. Entre medias nos encontraremos con un trágico vampiro al que da vida Jared Leto, uno de los actores más intensos de Hollywood: tanto que Daniel Espinosa, director de Morbius, ya ha declarado que “tuvo miedo” viendo cómo Leto se metía en el personaje.

Antes de Morbius, Leto ha realizado una interpretación muy controvertida como Paolo Gucci en La Casa Gucci, que opta al Oscar a Mejor maquillaje y peluquería este 27 de marzo. Es el único premio que puede lograr, puesto que ningún otro intérprete del film de Ridley Scott ha logrado nominación, siendo muy comentada la ausencia de Lady Gaga. En una reciente entrevista con Variety Leto ha hablado de varios temas más allá de Morbius, incluyendo La Casa Gucci y una reflexión sobre el precario estado de la industria del cine. Leto reconoce que “es un poco snob en lo que respecta al cine”, pero es consciente de lo importante que es Marvel en esta ecuación.

“Si no fuese por las películas de Marvel, ni siquiera sé si existirían los cines”, declara Leto, teniendo frescas las recaudaciones deficientes de buena parte de las películas estrenadas a partir de la pandemia en contraste al bombazo de Spider-Man: No Way Home. Coyuntura que, claro, ya está afectando a lo que le interesa producir a Hollywood. “No parece que haya sitio para todo el mundo, y empieza a ser un poco descorazonador”. Leto no parece ser tanto alarmista como realista, y sus declaraciones se alinean con la teoría que lanzaba Benedict Cumberbatch (otro actor que ha combinado con éxito las propuestas de autor con el MCU) en una entrevista reciente por El poder del perro.

“Nunca pienso en ellas como excluyentes, pero a no ser que tengas a una estrella de Marvel, financiar cualquier película es muy, muy difícil. No importa cómo de importante o urgente sea la historia, no importa lo talentoso, lo premiado o lo apreciado que sea el artista”, dijo. Pero, volviendo a Leto, en la entrevista también salió el caso de La Casa Gucci, que curiosamente tuvo un buen desempeño en taquilla frente a las malas críticas y el desinterés que ha mostrado la Academia de Hollywood por ella. Concretamente, Leto cree que es clamoroso que no hayan nominado a su compañera Lady Gaga por interpretar a Patrizia Reggiani, gran protagonista de La Casa Gucci.

Leto sintió “como una sorpresa” que Lady Gaga quedara fuera de las nominadas, luego de haber optado a premios similares en otras convocatorias. Aprovechó, pues, para reivindicar el trabajo de su compañera. “Por cierto, deberían invitarla a todos los Oscar, solo por tenerla ahí. Es una artista increíble que hace un trabajo muy valiente. Debería ser celebrada por todo, en mi opinión”. Aunque no opte a Oscar, Lady Gaga asistirá a la ceremonia, y es muy probable que la veamos subir al escenario por un motivo o por otro.

