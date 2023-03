Estar al frente de un polvorín como DC Studios y ser al mismo tiempo una presencia asidua en Twitter tiene, forzosamente, que pasar factura. James Gunn hace ambas cosas, y mientras su compañero al frente de la subsidiaria superheroica de Warner Bros., Peter Safran, se queda en un discreto segundo plano, al director de Guardianes de la galaxia le toca bregar una y otra vez con los fans. Gunn y Safran han encabezado un severo formateo de la continuidad de DC, que siguiendo el modelo Marvel pasará a dividirse en fases muy delimitadas.

El formateo ha requerido dejar atrás algunos personajes y franquicias de DC, al tiempo que se prodiga en nuevas versiones de las marcas más queridas. Por ejemplo Batman, que al margen de Matt Reeves y Robert Pattinson protagonizará un nuevo film, The Brave and the Bold. Uno de los últimos rumores en torno a DC pasa por asegurar que Ben Affleck, tras interpretar a Batman y haber estado a punto de dirigir un film al respecto, ha sido reclutado por Gunn para The Brave and the Bold.

El rumor no ha sido confirmado por nadie, pero ha dado pie a una sonora discusión en Twitter. Un usuario, partiendo de él, ha acusado a Gunn públicamente de mentir a los fans. Para probarlo mencionó un post previo en el que Gunn dijo que, aunque le interesaba trabajar con Affleck, el director de Argo no estaba involucrado actualmente en ningún film de Batman. Gunn, cómo no, le respondió, pero no para aclarar esa teoría.

For years it’s been my commitment to the fans that I will never lie to them… and I never have. I’d be very curious about what it is you think I’ve lied about. — James Gunn (@JamesGunn) March 2, 2023

Al contrario, defendió con vehemencia que nunca ha mentido a los seguidores de DC. “Durante años me he comprometido a nunca mentir a los fans, y nunca lo he hecho. Me da curiosidad saber en qué crees que he mentido”. El usuario respondió rápidamente con dos ejemplos: cuando Gunn dijo que no le interesaba liderar DC Studios, y cuando afirmó que no iba a trabajar en ninguna película de Superman (dos cosas que actualmente está haciendo, pues Gunn está al cargo además de un futuro film de Superman dedicado a su juventud).

Neither of those were lies. I was offered Superman but did Squad instead. A few years later I saw how to tackle Superman & took it on. I didn’t want to be the sole CEO of DC, but when they came & offered it to me AND Peter I said yes because I could focus on the creative side. — James Gunn (@JamesGunn) March 2, 2023

Gunn contestó entonces: “Ninguna de las dos cosas era mentira. Me ofrecieron Superman y en su lugar hice El Escuadrón Suicida. Unos años más tarde supe cómo abordar Superman y acepté. No quería ser el único CEO de DC, pero cuando vinieron y me lo ofrecieron junto a Peter dije que sí porque así podría centrarme en el lado creativo”. El director defiende, en ese sentido, que puede cambiar de opinión de un proyecto a otro, y que si esto se alinea con su política constante de transparencia pueda dar la sensación de que miente cuando no es así.

“De nuevo, no he mentido ni una sola vez a los fans y nunca lo haré”, concluyó. “Eso no significa que no vaya a cambiar de opinión”.

