James Gunn busca nuevo Batman y tiene claro qué actor no lo va a interpretar

¿Es posible que DC tenga algún día bastante con Batman? La respuesta está clara, y es "no". De la misma manera que James Gunn jamás tendrá suficientes salseos de internet en los que meterse o teorías fans que desmentir.

Así pues, mientras el mundo aún no ha acabado de digerir el pasmo de ver a Ben Affleck y Michael Keaton como sus respectivas versiones del Caballero Oscuro en el tráiler de Flash, el director creativo del estudio se ha lanzado de nuevo a la brega. Y con la excusa más peregrina, además: una foto de su perro.

Después de que un Gunn muy feliz y de dominguito lanzaba una foto del chucho en Twitter, un fan le lanzó la pregunta de rigor: ¿es verdad que el cineasta cuenta con George Clooney como nuevo Bruce Wayne en la continuidad general del estudio?

Si la pregunta te ha dejado a cuadros, no te culpamos. El 'Bats' de Clooney en Batman y Robin lleva desde 1997 ganándose la reputación de una de las peores encarnaciones del personaje en pantalla grande, no tanto por el trabajo del actor como por la película en sí. Además, desde aquel lejano año, el actor está muy a otras cosas, y su regreso al Universo DC traería consigo una avalancha de memes sobre corazas con pezones.

Absolutely not. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

Así pues, la respuesta de Gunn fue tan lacónica como esperable: "Absolutamente no". Pero nada desanima a un fanboy con ganas de dar la turra, de modo que otro seguidor tomó el relevo: "¿Significa esto que vamos a tener a un actor que ya ha interpretado a Batman, o tendremos a un actor totalmente nuevo?".

Seguramente hasta las narices del interrogatorio y con ganas de irse al jardín a jugar con su perrete (a juzgar por la foto, hacía bueno), James Gunn optó de nuevo por la concisión: "Un nuevo actor", fueron sus palabras. Así pues, tranquilos: ni Val Kilmer ni mucho menos Christian Bale parecen entrar en sus planes.

New actor. — James Gunn (@JamesGunn) February 11, 2023

Más allá de Affleck y Keaton, DC sigue contando con Robert Pattinson como el Caballero Oscuro en The Batman Part II. Sin embargo, los actuales cambios tectónicos en el estudio han llevado a que los filmes de Matt Reeves formen parte de la continuidad paralela DC Elseworlds, con lo que el estudio necesitará a un nuevo intérprete para su universo compartido.

De esta manera, tendremos que estar pendientes de las noticias sobre The Brave and the Bold, la cinta que supondrá el reinicio del personaje y su reencuentro con Damian Wayne, ese hijo que comparte con la villana Thalia Al'Ghul y que acabó asumiendo el manto de Robin.

