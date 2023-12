James Gunn critica los cameos en el cine de superhéroes: "Es porno"

Como cineasta detrás de títulos aclamados como las tres entregas de Guardianes de la galaxia, El escuadrón suicida (2021) o la serie El pacificador, el director James Gunn lleva años demostrando su solvencia en la construcción de universos de superhéroes. Esto causaba precisamente que diera el salto de Marvel a DC, del que ahora es presidente de DC Studios y encargado de la reparación del DCEU.

A través de su cuenta de Threads, James Gunn se pronunciaba sobre lo que veremos próximamente en este universo, respondiendo hasta a todas las preguntas de sus seguidores. "Finalmente alguien que trata a los personajes con apariciones de más de 10 segundos en pantalla", señalaba un internauta provocando la respuesta de Gunn.

"A eso lo llamo 'porno de cameos' y ha sido uno de los peores elementos de las películas recientes de superhéroes. Si un personaje está en una película, este debe tener una razón para estar allí", confesaba al hilo el director norteamericano.

"No me importan los cameos, ya sea un vistazo, un instante o un easter egg. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante metiendo con calzador a los personajes. No están ahí porque la historia lo requiera, sino por alguna otra razón", añadía este.

El debate se produce después de que conociéramos los primeros nombres para el filme Superman: Legacy, con intérpretes tan relevantes como Rachel Brosnahan, como Lois Lane; Nicholas Hoult, como Lex Luthor; David Corenswet, como Clark Kent; Skyler Gisondo, como Jimmy Olsen; o Nathan Fillon, como Linterna Verde.

Esta serie de rostros célebres tienen su objetivo claro en el filme, prometiendo tener un gran protagonismo y dejando atrás los cameos efímeros. Superman: Legacy ha fechado inicialmente su estreno en cines el 11 de julio de 2025.

