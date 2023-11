¿Os acordáis de 'Batgirl'? Warner cancela el estreno de 'Coyote vs. ACME' con John Cena cuando la película ya estaba rodada

Christopher Nolan dijo hace poco que volvería a trabajar sin dudar con Warner, al ver cómo la major había rectificado esa estrategia de estrenos que tanto enfureció en su día al director de Oppenheimer. Y es cierto, desde que Warner se ha fusionado con Discovery y el nuevo CEO es David Zaslav, la exhibición tradicional ha recuperado la preponderancia… pero eso no quiere decir que su imagen pública haya mejorado. De hecho, la gestión de HBO Max (ya rebrandeada en su país de origen como simplemente Max) está siendo de lo más despótica, maltratando los contenidos dirigidos a ella en un grado nunca visto en Hollywood.

El año pasado la industria y la conversación cultural quedaron conmocionadas ante la decisión de Zaslav de cancelar el estreno de dos películas que ya habían sido rodadas, y que jamás podrían ser vistas por el público. Batgirl, con Leslie Grace, había costado 90 millones de dólares, pero eso no le impidió correr la misma suerte que el film de animación centrado en Scooby Doo Scoob! Holiday Hunt. Zaslav quería deducir impuestos y ahorrarse 3.000 millones de dólares, con lo que condujo a la inexistencia a ambos proyectos e insistió en su determinación de dirigir sus esfuerzos principales a las salas de cine.

Hoy tenemos un nuevo capítulo en esta ignominia particular de Warner Bros. Discovery, y es que Hollywood Reporter se hace eco de que la major ha sometido Coyote vs. ACME al mismo trato que Batgirl y Scoob!: ha cancelado el estreno aun cuando ya estuviera rodada. Coyote vs. ACME era un híbrido de animación y acción real centrado en el famoso personaje de los Looney Tunes Wile E. Coyote: harto de sus accidentes intentando pillar al correcaminos, decidía demandar a la empresa que le facilitaba las enrevesadas invenciones para sus cacerías, y en el proceso se cruzaba con John Cena. El argumento se basaba en un artículo humorístico que Ian Frazier escribió para el New Yorker en los años 90.

Coyote vs. ACME era, en efecto, una película de perfil alto. Al margen de John Cena, que ha protagonizado tanto El Escuadrón Suicida como El Pacificador, encontrábamos nada menos que a James Gunn (actual presidente de DC Studios) produciendo. La película terminó de rodarse el año pasado en Nuevo México, costando 72 millones de dólares. La decisión de Warner ahora sorprende, pero ya había razones para sospechar algo teniendo en cuenta que Coyote vs. ACME había fijado su estreno (supuestamente para HBO Max) el 21 de julio. Exacto: el mismo día en que Warner estrenó Barbie con un gran despliegue de medios.

El film fue apartado de esta fecha tras anunciarse a finales de 2020, sin haber llegado a mostrar un solo tráiler antes de que Warner resolviera encerrarlo en una caja fuerte. Más allá de la defenestración de HBO Max, el movimiento puede achacarse al fichaje de Bill Damaschke como nuevo líder de Warner Animation Group, que habría tomado esta decisión personalmente. “Con el relanzamiento de Warner Bros. Pictures Animation, el estudio ha cambiado su estrategia global para centrarse en los estrenos de cine”, ha declarado un portavoz. “Bajo esta nueva dirección, hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con Coyote vs ACME. Sentimos un gran respeto por los cineastas, el reparto y el equipo, y estamos agradecidos por sus contribuciones a la película”.

El director de Coyote vs. ACME era Dave Green, que ha reaccionado a la noticia con la lógica desazón… y revelado asimismo que la película ya había tenido varias proyecciones de prueba: todas con reacciones muy positivas. “Durante tres años tuve la suerte de hacer una película sobre Wile E. Coyote, el personaje más persistente, apasionado y resistente de todos los tiempos. Me rodeó un equipo brillante que se entregó en cuerpo y alma”, escribió. “A lo largo del viaje fuimos abrazados por audiencias de prueba que nos recompensaron con puntuaciones fantásticas”.

“Estoy más que orgulloso del producto final, y más que devastado por la decisión de WB. Pero en el espíritu de Wile E. Coyote, la resistencia y la persistencia ganan la partida”. Se supone que Warner sigue queriendo trabajar con Green en algún proyecto próximo, pero igualmente Coyote vs. ACME se ha perdido en la noche de los tiempos.

