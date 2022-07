James Cameron compara el futuro de 'Avatar' con la saga de 'El señor de los anillos'

Cuando Avatar: El sentido del agua llegue a cines este 16 de diciembre, habrán pasado 13 años con respecto al estreno de la primera Avatar. Esa película con la que James Cameron superó la taquilla de otra película dirigida por James Cameron, Titanic, al convertirse en el lanzamiento más taquillero de la historia del cine. Un rango que solo Vengadores: Endgame pudo de disputarle, superándolo brevemente antes de que un reestreno de Avatar en China volviera a decantar la situación a su favor. Con semejantes logros parece evidente que El sentido del agua triunfará en taquilla, pero Cameron en su momento tuvo dudas.

De ahí que a la secuela de Avatar le haya costado tanto tiempo materializarse. El cineasta ha hablado recientemente con Empire y, además de detallar quiénes son los personajes de Kate Winslet y Sigourney Weaver, ha explicado cuál fue la génesis de El sentido del agua, así como las razones que le llevaron a concebirla junto a tres secuelas más a la vez. Todas han empezado ya su producción (con títulos previstos como The Seed Bearer, The Tulkun Rider y The Quest for Eywa), y forman parte de un rocambolesco pitch que Cameron le planteó a Fox hace años.

“Tuve que pensar mucho si quería otra película de Avatar, porque teníamos las de perder. Cuando has hecho algo tan trascendente en términos de éxito, ¿realmente quieres volver a intentar hacerlo? Hay mucha presión, y tuve que pensarlo durante dos años antes de llegar a un acuerdo”, recuerda Cameron. El director de Terminator vio claro que no quería una única secuela, sino que los productores debían permitirle expandir este universo a lo grande, con varias entregas producidas a la vez. “Lo que le dije a Fox entonces fue ‘lo haré, pero tenemos que jugar un juego más ambicioso. No quiero limitarme a hacer una película, y luego otra y luego otra. Quiero contar una historia más grande’”.

En este escenario, fue muy socorrido el ejemplo de El señor de los anillos. La trilogía de J.R.R. Tolkien, cuando fue adaptada a la gran pantalla por Peter Jackson, se dividió en tres películas rodadas a la vez. Este formato, así como su ambición y espectacularidad, es el que Cameron propuso emular a los mandamases de 20th Century Fox. “Les dije ‘imaginad que existiera una serie de novelas como El señor de los anillos y las adaptáramos’. En teoría era genial, pero había que crear antes las malditas novelas para adaptarlas”. De modo que Cameron se embarcó en un lento proceso para diseñar una historia de gran amplitud, donde El sentido del agua es únicamente un episodio más.

En los años transcurridos desde que maduró su idea Fox ha sido absorbida por Disney, pero la nueva directiva conserva la confianza en Cameron. De modo que sí, tras El sentido del agua tendremos otras tres películas de Avatar. Esperemos que con los números de taquilla acompañando, y con una tardanza menor que la que pendió entre Avatar y secuela.

