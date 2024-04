Jake Gyllenhaal recuerda la llamada de Christopher Nolan para decirle que había perdido el papel de Batman

Jake Gyllenhaal ha sonado varias veces para interpretar a Batman. En 2017, las publicaciones norteamericanas se hacían eco del rumor sobre una reunión entre el actor y Matt Reeves para discutir su participación en la nueva franquicia del Caballero Oscuro, un papel que fue finalmente para Robert Pattinson.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Gyllenhaal optaba al rol. El intérprete ya hizo el casting para interpretar a este mismo personaje en Batman Begins (2005), de Christopher Nolan. Es más, aunque Christian Bale terminó dando vida a Bruce Wayne, su hermana Maggie Gyllenhaal sí que apareció en El caballero oscuro (2008).

Dos décadas después, Gyllenhaal ha acudido al programa de Howard Stern (vía Variety) y se ha referido a los dos papeles que perdió en la última fase de un casting: el Batman de Christopher Nolan y Christian en Moulin Rouge (2001), de Baz Luhrmann. Aunque David S. Goyer, guionista de Batman Begins, prefería a Gyllenhaal, Bale terminó haciéndose con el héroe de DC.

"En honor a Nolan y Baz [Luhrmann], diré que ambos directores me llamaron personalmente para decirme que no había conseguido el papel", ha afirmado el actor: "Y te dicen por qué. No te dicen: 'Muchas gracias'. Te dicen: 'Vi estos aspectos de ti que quería para el rol y son maravillosos, pero, al final, he tomado este camino porque encaja más con esta persona. El color de su pelo o su estatura, lo que sea".

"Yo pensé: 'Mira lo lejos que has llegado, así que sigue trabajando'. Eso sentí", ha continuado explicando el actor: "Recuerdo recibir la llamada de Christopher Nolan y pensar: 'Acabo de recibir una llamada personal de Christopher Nolan. Es bastante guay. He llegado bastante lejos. He pasado de que no estuvieran seguros de mí a una llamada diciéndome que están pensando seriamente en mí para esta película. Así que debería seguir trabajando".

El intérprete, que venía del desastre de El día de mañana (2004), no consiguió el papel de Batman, pero gracias a ello pudo protagonizar título tan importantes en su carrera como Brokeback Mountain (2005) y Jarhead, el infierno espera (2005), estrenadas el mismo año que Batman Begins.

Jake Gyllenhaal perdió el papel protagonista en 'Moulin Rouge'

Como decíamos, justo antes de Batman Begins, Gyllenhaal también había perdido otro papel protagonista en una de las producciones más celebradas de principios de los 2000. Nos referimos a Moulin Rouge, un proyecto en el que llegó al casting final para dar vida a Christian con Heath Ledger y Ewan McGregor.

Fue la primera vez que Gyllenhaal escuchó hablar de Ledger, con quien coincidiría después en Brokeback Mountain. "Me sentí decepcionado cuando no lo conseguí", ha admitido: "Tanto Heath como yo estábamos decepcionados. Pero era el personaje de Ewan McGregor. Eso lo aprendes a medida que avanzas. 'Hay otra persona. Puedo intentar hacer audiciones para otro rol. Me saldrá otra cosa'. Tienes que mantener esa actitud".

