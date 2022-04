ENTREVISTA | Jacques Audiard: "Si usas una app para ligar, quedas con alguien y os acostáis en la primera noche, ¿es posible seguir hablando de un discurso amoroso?"

¿Qué dirías de la generación protagonista del filme? ¿Son tan infelices como parecen? Si me preguntases si yo era feliz cuando tenía 30 años no sabría qué contestarte. Creo que cuando nos hacemos mayores tendemos a pensar que las generaciones más jóvenes están más atormentadas de lo que nosotros estuvimos a su edad. Pero esta idea ya estaba en las novelas gráficas de Adrian Tomine que adaptamos en la película. Son jóvenes que flotan, si quieres verlo así. No quieren elegir. Usan aplicaciones para ligar, comparten piso... Son cultivados, han estudiado, pero no quieren entrar en el sistema.

Háblame de la idea del amor que tienen estos jóvenes y que retratas en la película. Me recordó un poco a De óxido y hueso, una historia de amor sin romance. Yo sí que pienso que la película tiene un final romántico. En cualquier caso, llevaba mucho tiempo queriendo contar una historia de amor. Cuando tenía 15 años vi Mi noche con Maud [Éric Rohmer, 1969] sobre una pareja que habla durante una noche. Y al final de la noche ni siquiera tienen que acostarse juntos porque ha sido una noche tan erótica que no hay necesidad. Yo me pregunto lo siguiente: si usas una app para ligar, quedas con alguien y te acuestas con él en la primera noche, ¿es posible seguir hablando de un discurso amoroso? ¿Qué forma tiene este discurso amoroso? ¿Cuándo se da? Yo creo que sí sigue existiendo. Aunque el discurso amoroso más íntimo que hay en la película son dos personas hablando a través de una pantalla.

¿Cómo fue el proceso de escritura a seis manos? Empecé a escribir con Céline Sciamma [Retrato de una mujer en llamas]. Ella escribió un par de borradores y tuvimos que parar porque yo estaba rodando la serie Oficina de infiltrados. Luego Céline empezó a rodar su película, así que, aunque quería seguir escribiendo con ella, metimos en el proyecto a Léa Mysius [Ava]. Lo más curioso de todo es que escribí este guion con dos directoras.

Noémi Merlant, Makita Samba o Lucie Zhang, los actores, tienen la edad de sus personajes. ¿Cuánto aportaron al guion? En todas mis películas ensayamos mucho. En esta también ensayamos. Empezamos por el texto pero según los actores se fueron familiarizando con él empezaron a proponer ideas. Ensayamos mucho también porque había mucha diferencia entre la experiencia de Noémi Merlant y Lucie Zhang, que nunca había actuado.

Has mencionado Oficina de infiltrados. ¿Hasta qué punto tu experiencia en esa serie influyó en tu manera de afrontar el rodaje de París, Distrito 13, que fue muy rápido y muy corto? Me encantó dirigir los capítulos finales de Oficina de infiltrados, sobre todo porque su creador es Eric Rochant, un cineasta al que admiro. Sin él nunca hubiese trabajado en Oficina de infiltrados y dudo mucho que vuelva a dirigir una serie. Sí que me ha influido mucho. Cuando dirigí aquellos capítulos descubrí un equipo técnico, dos cámaras, una Dolly y una steadycam, que estaba siempre disponible. Nunca había tenido ese equipo en un set de cine así que decidí reproducirlo en el rodaje de París, Distrito 13.

¿Por qué haces películas tan distintas entre sí? Me alegra que cada película mía sea una sorpresa. Pero no siento que haga películas diferentes entre sí a propósito. Simplemente, hago cine. Y el cine se puede expresar de formas muy distintas. Solo diría que hay una película diferente en mi filmografía y es Los hermanos Sisters porque fue un encargo. Siendo un director francés nunca había soñado con dirigir un western. Al mismo tiempo, París, Distrito 13 es una respuesta a Los hermanos Sisters. Es todas las películas que no son Los hermanos Sisters.

¿Qué significa para ti ser director? No soy una persona muy sociable así que dirigir es mi forma de estar en el mundo. Es algo que he descubierto tarde, quizás.

¿Qué piensas de la irrupción de las plataformas y qué crees que va a pasar con el cine en salas? Necesitaría ciertos conocimientos de economía para responder apropiadamente a tu pregunta. Y carezco de ellos. Creo que esto lleva ocurriendo unos 10 o 15 años en el terreno de la distribución y de la explotación de cine y que la pandemia lo que ha hecho es poner una lupa gigante sobre esta transformación. Durante este tiempo se habían abierto grandes abismos. Si me preguntas si rodaré para plataformas, no lo sé. Creo que hay cuestiones más interesantes que no nos estamos preguntando y una de ellas es semántica. Llevamos usando el término “cine” desde que se inventó. También cuando pasamos al digital. La pregunta es: ¿es lo mismo ver una película en una sala a oscuras con 300 personas que en tu móvil? No hemos sido capaces de sacar las conclusiones necesarias al cambiar al digital. ¿Puedo continuar o te estoy aburriendo?

No, no, por favor, continúa... Lo realmente interesante es que en un siglo no hemos sido capaz de encontrar otra palabra para definir la experiencia cinematográfica. Seguimos usando la palabra “ver”. Es un concepto que limita la experiencia a la vista y deja fuera el sonido y otros aspectos cognitivos del cine. No hemos sido capaces de encontrar una palabra que defina verdaderamente la experiencia cinematográfica. Así que, mientras sigamos diciendo que vemos cine, podremos decir que vemos cine en nuestro móvil.

