Jack Nance: el actor fetiche de Lynch que casi pierde la cabeza

Varios huesos rotos, decenas de heridas y mucha sangre. Fue el resultado del brutal atropello que sufrió Jack Nance a la edad de cinco años. Los médicos lo desahuciaron, pero, milagrosamente, el niño sobrevivió. Sin embargo, su destino quedó marcado: «Desde entonces, vivo como de prestado», solía decir.

Marvin John Nance (Boston, 1943), Jack para los amigos, siempre quiso ser actor. Dio sus primeros pasos en un teatro de San Francisco, en un capítulo de Colombo y en un par de películas baratas. Entonces conoció a David Lynch, que lo eligió para protagonizar Cabeza borradora (1977): «Jack fue la primera persona que entrevisté para el papel, pero aunque hubiera entrevistado a un millón más, siempre habría vuelto a Jack». El trabajo de Nance en el largo rodaje, que duró seis años, fue brillante; pero bebía demasiado, y el alcohol destruyó su matrimonio con la actriz Catherine Coulson, futura Lady Leño.

Para ayudarlo, Lynch le regalaba pequeños papeles en sus películas. No servía de mucho. Poco tiempo sobrio pasó mientras trabajaba en Dune (1984); y en el rodaje de Terciopelo azul (1986) casi salta por el balcón de su hotel durante una borrachera. Poco después, ingresó en una clínica de rehabilitación, donde logró aparcar la botella. Acto seguido, se empleó como recepcionista, pues el cine no le daba para comer. Aún así, su desorbitada mirada azul apareció en El borracho (Barbet Schroeder, 1987), The Blob (Chuck Russell, 1988), Corazón salvaje (David Lynch, 1990) o Labios ardientes (Dennis Hopper, 1990).

El ocaso de una pequeña y borradora cabeza

Nance renació con la serie Twin Peaks (1991), donde Lynch le dio un personaje hecho a la medida de su bizarro gracejo: Pete Martell, el hombre de la serrería. Feliz por su tardía popularidad, se volvió a casar, esta vez con Kelly Van Dyke, una exactriz porno alcohólica y drogadicta. Nance trabajaba en Los albóndigas 4: Al rescate (1992) cuando Kelly lo llamó y, tras una fuerte discusión, amenazó: «Si cuelgas, me mato». Un relámpago cortó la línea. Y Kelly se ahorcó. Esto hizo que Nance volviera a beber y a vivir en un motel, de donde lo echaron por disparar al televisor. En esta etapa intervino en bodrios como Policía de acero, Voodoo o Mentiras muy arriesgadas, con Hulk Hogan.

Jack Nance daba vida a Pete Martell en 'Twin Peaks' Cinemanía

En 1996 volvió a trabajar con Lynch, haciendo de mecánico loco en Carretera perdida. Fue su canto del cisne. Una noche de ese mismo año, bajó a comprar donuts y unos chicos le dieron una paliza. Intentaron llevarlo al hospital, pero él se empeñó en irse a casa. Murió en la bañera, víctima de un derrame cerebral.

Los agresores de Nance nunca fueron identificados. Su muerte, como su vida, es un misterio sin resolver. Y la mejor pista, como era de esperar, nos la ha dado su amigo David Lynch: «Jack era el actor más minucioso con el que he trabajado jamás. Pero Hollywood no estaba hecho para él».

