Jack Black sorprende a sus fans cantando en calzoncillos un temazo de Taylor Swift

Todos queremos a Jack Black. Es así, pocas personas quedan tan encantadoras y divertidas en Hollywood, y pocas combinan con tanto estilo lo desaliñado con lo simplemente molón. A este respecto se acaba de marcar todo un recital en un evento dedicado a recaudar fondos para el SAG-AFTRA. El Sindicato de Actores lleva meses en huelga, sin conseguir llegar a un acuerdo con la AMPTP que agrupa a los productores más poderosos de Hollywood, y de cara a respaldar su postura se ha celebrado una gala en el Orpheum Theater de Los Angeles.

Esta se llamaba ‘Give Back-ular Spectacular!’, y además de Black contó entre los asistentes con Halle Berry o Lily Tomlin. Pero el actor de Escuela de rock acaparó todos los focos cuando subió al escenario para recitar un monólogo humorístico, que culminó de forma totalmente inesperada. Llegado el momento se despojó de sus ropas y quedó en calzoncillos y calcetines, tal y como se ha hecho eco un vídeo aparecido en Twitter y grabado desde el patio de butacas. De esa guisa, Black preguntó al público si tenía alguna petición.

Un espectador le propuso entonces que cantara una canción concreta. Black replicó: “Me la sé, sí. Pero no puedo cantar esa, estamos en huelga”. Acto seguido añadió: “Pero hay una que sí me sé. Todo el mundo se sabe esta puta canción”. Así que empezó a interpretar a capella el estribillo de Anti-Hero, una de las canciones más famosas aparecidas en el último álbum de Taylor Swift, Midnights. Aunque entonces fuera recibido por vítores, Black no se sabía la canción del todo, como quedó claro al momento de terminar el estribillo y seguir cantándola sin que se distinguiera su letra, limitándose a tararear y hacer ruidos graciosos.

Un momento genial, vaya. Black viene a rematar un año donde sus habilidades musicales han hecho muy feliz al público, en tanto a la canción Peaches que interpretó como Bowser dentro de Super Mario Bros. La película (hasta que le superó Barbie, la más taquillera del año). Por otra parte, el venazo de Black sobre el escenario ha coincidido por pocas horas con el relanzamiento de 1989, uno de los álbumes más famosos de la impulsora de The Eras Tour, que acaba de lanzar su Taylor’s Version a horcajadas del tremendo éxito comercial que ha tenido su película-concierto en cines de todo el mundo.

