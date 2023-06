15 curiosidades de la saga 'Indiana Jones' que debes saber antes de ver la quinta película

Indiana Jones es uno de los personajes más icónicos de todos tiempos en el mundo cinematográfico. Desde 1981 que se estrenó la primera parte de este proyecto, han ocurrido un sinfín de hechos y aventuras que han enamorado, literalmente, a los seguidores de esta longeva saga, especialmente en España.

No obstante y a pesar de que exista cierta preocupación por las carencias que pueda tener esta quinta parte de la trama, al cazador de tesoros no lo para absolutamente nadie y el 28 de junio de este 2023 se estrenará 'Indiana Jones y el dial del destino' y el 30 de junio será en España. Desde Cinemanía queremos presentarte algunas curiosidades o detalles ocultos que no conocías de la increíble saga de Harrison Ford.

1.- Un perro inspiró a Indiana Jones

En primer momento, 'Indiana Smith' (Indiana era el nombre del perro de George Lucas) fue el nombre elegido por parte de la dirección, pero Spielberg protestó porque era igual que el personaje 'Nevada Smith' que interpretaba Steve McQueen en 1966 en un clásico western. Por ello, solicitó el cambio y propusieron el nombre de 'Jones'.

Harrison Ford como Indiana Jones Cinemanía

2.- Un recepcionista ayudó con los efectos especiales

Los chicos de efectos especiales de 'Indiana Jones' se encontraron con una recepcionista de Lucasfilm y la vistieron con largas túnicas blancas y le pintaron la cara de un tono fantasmal de azul y blanco. Con esta escena se creó una calidad de ensueño en la cuarta parte de la saga.

A saber qué está pasando aquí Cinemanía

3.- El actor del juego de cartas fue encontrado por 'accidente'

Spielberg y Mike Fenton, director de casting, estaban teniendo problemas para encontrar al actor joven adecuado para Short Round, por lo que hicieron una convocatoria de casting abierta en una escuela primaria en Los Ángeles donde, finalmente, descubrieron a Ke Huy Quan. En un primer momento, al casting se presentó el hermano de Ke pero, tras las pautas que le daba el pequeño intérprete a su familiar, el desparpajo y habilidad del joven Quan llamó la atención de los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Este hecho hizo que lo invitaran a una audición con el mismísimo Harrison Ford. Ahí empezó todo.

Short Round Twitter

4.- En el 'Templo de la perdición' se presentó uno de los momentos más favoritos de Spielberg

La escena en la que los tres personajes principales se dirigen al Templo y se quedan atrapados en una habitación con trampas explosivas provenientes del techo y piso fue una de las primeras secuencias que se les ocurrió a Spielberg y Lucas para esta parte de la saga.

5.- Un elefante casi se come un vestido de Kate Capshaw

Kate Capshaw se divirtió mucho durante el rodaje de una escena en la jungla donde aparecía un elefante hambriento. El animal comenzó a comerse el vestido de la intérprete mientras estaba colocado sobre una rama y arrancó toda la parte de atrás (espalda) del disfraz.

Harrison Ford y Kate Capshaw en 'Indiana Jones y el templo maldito' (1984). ARCHIVO

6.- Ford y Connery se quitaron los pantalones mientras grababan una escena

Durante el rodaje, Indy y Henry 'charlaban' en una mesa privada mientras se estaban introducidos en un zepelín alemán. Durante la escena y sin que los seguidores lo supiesen, Harrison Ford y Sean Connery no llevaban pantalones por las excesivas temperatura que hacía durante ese momento de la grabación.

7.- Efecto sonido

El diseñador de sonido Ben Burtt grabó el ruido que producía la tapa de la cisterna del baño de su casa para recrear el de la pesada tapa del Arca en la parte del 'Templo maldito'.

8.- Lesiones durante el rodaje

Harrison Ford fue atropellado por un avión durante el rodaje de una de las escenas y, como consecuencia, se rompió el ligamento cruzado anterior. Pese a ello, el actor, al que únicamente le pusieron hielo y le vendaron la pierna, siguió rodando sin problemas.

'Indiana Jones: Las aventuras completas'

9.- Actores que rechazaron ser Indiana Jones

Tom Selleck, Jack Nicholson, Nick Nolte, Bill Murray, Steve Martin y Jeff Bridges fueron algunos de los actores que rechazaron interpretar el papel de Indiana Jones. Finalmente, Harrison Ford fue el encargado de dar vida al cazador de tesoros.

10.- Sharon Stone también dijo ''no''

Sharon Stone fue una de las candidatas favoritas para el papel de Willie Scott, el cual que finalmente fue interpretado por Kate Capshaw.

Sharon Stone Cinemanía

11.- ¿Fantasmas a la vista?

Cuando se reunieron Steve Spielberg y George Lucas para hablar de la historia de Indiana Jones y 'La última cruzada', pensaron que sería buena idea que la acción transcurriera en una casa encantada. No obstante, el escenario no terminó de convencer la cinta se centró en la búsqueda del Santo Grial.

Harrison Ford se mete de nuevo en la piel de Indiana Jones. AGENCIAS

12.- Trajes y accesorios

Algunos de los uniformes de soldados nazis que aparecen en 'La última cruzada' eran auténticos. Anthony Powell se recorrió media Europa del Este para intentar localizar el mayor número de piezas originales para poder usarlos en la película.

Harrison Ford en 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' Cinemanía

13.- La vida del jubilado

La dirección de 'El reino de la calavera de cristal' ofrecieron a Sean Connery hacer un breve papel en la película como Henry Jones, pero el intérprete rechazó la propuesta puesto que "estaba muy tranquilo" desde que se jubiló.

14.- El miedo a envejecer

Harrison Ford convenció a David Koepp (guionista de Indiana Jones y 'El reino de la calavera de cristal') para que incluyera más bromas relacionadas con la edad de Indy en la historia, con el propósito de ayudar a reducir el miedo de los estadounidenses a envejecer.

15.- La cuarta parte fue desaliñada

'Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal' fue la primera película de la franquicia en no recibir ninguna nominación a los Oscar. Las tres entregas anteriores no sólo estuvieron nominadas, sino que recibieron al menos un premio ('En busca del arca perdida' logró hasta cuatro galardones).

Héroe y villano en la alfombra roja de 'Indiana Jones y el dial del destino'. Getty Images

