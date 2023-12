El increíble cambio físico de Pamela Anderson: así ha sorprendido en su nueva aparición en público

Ser un sex symbol es una carga muy pesada, y Pamela Anderson lo sabe demasiado bien. Gracias a su trayectoria profesional y personal, sabemos que la actriz y modelo canadiense ha tenido que cargar durante años con estereotipos que le han hecho mucho más daño que bien. Algo que tal vez explique la sorpresa despertada por sus últimas apariciones.

En la gala de los Fashion Awards de Londres, la protagonista de Los vigilantes de la playa ha vuelto a dar la campanada apareciendo con un conjunto de alta costura en tonos blanco y crema, pero sin maquillaje. Algo que apenas se espera de una mujer en un ambiente fashion, y más aún si ha cumplido ya los 56 años.

"No quiero competir con la ropa"

Según recuerda People, esta no es la primera vez que Anderson sorprende de esta manera. La actriz ya había sorprendido con un look similar en el show de Vivienne Westwood en la Paris Fashion Week.

Pamela Anderson en los London Fashion Awards 2023. Getty Images

"No sé, la idea me vino a la cabeza", explicó entonces. "Estaba vestida en esa ropa tan preciosa y pensé: 'No quiero competir con la ropa. No voy a intentar ser la chica más guapa de la habitación'. Creo que es libertad, es un alivio".

"No necesito un estilista, y no tengo uno. No tengo un equipo dedicado a ponerme guapa. Solo estoy haciendo las cosas a mi aire", añadió.

Durante el apogeo de su fama, Anderson fue objeto de una sexualización constante, algo que se incrementó exponencialmente con la filtración de su vídeo sexual con su pareja de entonces, el músico Tommy Lee. Tras una trayectoria así, bienvenida sea esa liberación de la que habla hoy en día.

