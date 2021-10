Ice Cube abandona el rodaje de su nueva comedia tras negarse a ser vacunado contra el COVID-19

A lo largo de la crisis del coronavirus el rapero e intérprete Ice Cube ha mostrado su compromiso con las medidas sanitarias para contener la pandemia, como demostró en abril de 2020 cuando inauguró una línea de camisetas que fomentaba el uso de las mascarillas (cuyos ingresos irían a parar a los trabajadores sanitarios), o meses después al donar 2.000 mascarillas al Bacone College de Oklahoma. De ahí que a muchos les haya sorprendido una noticia, publicada por The Hollywood Reporter, que da cuenta de un reciente conflicto en el set de Oh Hell No, comedia a cargo de Sony que coprotagonizaba con Jack Black. Y es que la negativa de Cube a vacunarse ha provocado su salida del proyecto, mientras Sony busca rápidamente un sustituto.

Oh Hell No inició su preproducción en junio y se iba a rodar en Hawaii, de forma que antes de desplazarse los productores (entre los que se encuentra el propio Black) pidieron a la integridad del reparto que acudiera vacunada. La negativa de Cube ha supuesto que le dé la espalda tanto a la película como a un sueldo de 9 millones de dólares, mientras el film de Sony ha de paralizar su desarrollo en lo que se encuentra un sustituto. Según podemos leer en su sinopsis Oh Hell No, dirigida por Kitao Sakurai (firmante de una de las comedias del año, Bad Trip), narra la historia de Sherman: un hombre interpretado por Black que un buen día se enamora de la madre de Will (Cube, o quien sea a partir de ahora).

Lo curioso del asunto es que la salida de Cube no es el único percance que ha sufrido el rodaje de Oh Hell No, puesto que ahora mismo Black está lesionado tras un incidente ensayando un número musical para el programa de Conan, y Sony no ha tanteado aún una nueva fecha. Hay que señalar, también, que hace pocas semanas Cube abandonó el drama de boxeo Flint Strong que dirigía Rachel Morrison (Mudbound) y escribía Barry Jenkins, aunque en este caso no han trascendido aún los motivos de su marcha.

