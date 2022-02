Hoy es el Día de la Marmota: ¡Excursionistas, arriba!

¿Te has depertado a las seis y en tu radio despertador sonaba I Got You Babe de Sony & Cher? ¿Te levantaste de la cama y todo te parecía un maléfico déjà vu del día anterior? No sufras. Hoy es el día de la marmota, la única jornada del año en la que la aplastante rutina se convierte en un motivo de risa. Por eso y porque en CINEMANÍA somos fans de las fechas cinéfilas, nos hemos propuesto homeajear la película que dio a conocer dicha festividad pagana.

Con Atrapado en el tiempo (Harold Ramis, 1993) no sólo aprendimos geografía (Punxsutawney está en Pennsylvania) o folklore (el 2 de febrero los granjeros sacan a una marmota de su madriguera para saber cuánto tiempo durará el invierno), sino que el mismísimo Bill Murray nos enseñó a aprovechar las paradojas espacio-temporales para ligar con Andie MacDowell (nunca le digáis a una chica que doctorarse en poesía francesa del siglo XIX es una pérdida de tiempo) y a aprovechar cada día como si no hubiese mañana.

¿Qué significa el Día de la Marmota?

En la película, Murray y Ramis aprovecharon una tradición rural (más de campo que las amapolas, en realidad) que llegó a EE UU y Canadá desde Alemania. Claro que el director y el actor prescindieron de detalles etnográficos (en el Viejo Continente, el animal que pronostica el clima es un tejón en lugar de una marmota) y simbólicos (la fiesta coincide con la noche de la Candelaria) para centrarse en las risas.

El rodaje de Atrapado en el tiempo no fue especialmente fácil, sobre todo debido a las broncas entre Bill Murray y Harold Ramis: el protagonista quería profundizar en los aspectos filosóficos de la cinta, mientras que al director le preocupaba más entregar una buena comedia. El enfrentamiento fue tan sonado que ambos pasaron 20 años sin hablarse, y no se reconciliarían hasta 2014, cuando el director estaba ya gravemente enfermo.

Pero esa mala sangre se quedó, por suerte, entre bambalinas: el dúo entregó una película brillante que sigue haciéndonos reír pese a los años, repleta de momentos gloriosos (¡esas clases de piano!) y capaz de hacerte sentir un vértigo cósmico si, al encender la radio de buena mañana, la canción que suena es el I Got You Babe de Cher y Sonny Bono.

¡Feliz día de la marmota, cinemaníacos!

