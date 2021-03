‘House of Gucci’: Lady Gaga es criticada por no reunirse con Patrizia Reggiani para preparar el papel

Hace pocos días pudimos ver la primera imagen de House of Gucci, la nueva película de Ridley Scott. Y, aunque las primeras reacciones hayan sido muy entusiastas (alabando la caracterización de Adam Driver y Lady Gaga como el malogrado matrimonio Gucci), ya ha dado tiempo a que el film se vea envuelto en la polémica. Y es que en House of Gucci Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, miembro del célebre clan que sigue con vida, y que aparentemente no fue consultada sobre el modo en que la actriz acometería el papel.

Según recoge la agencia italiana Ansa, Reggiani ha criticado a Lady Gaga por su “falta de sensibilidad”.“Me siento molesta por el hecho de que Lady Gaga me interprete en el nuevo film de Ridley Scott y no haya tenido la consideración y sensibilidad de venir y conocerme”, declara. “No es una cuestión económica, no recibiré un céntimo por la película. Es cuestión de tener respeto y buenas formas”. La película de Scott narra la turbulenta relación de Maurizio Gucci (nieto del fundador de la marca Guccio Gucci, que encarna Driver) y la propia Reggiani, que saltó a los medios cuando Reggiani instigó el asesinato de su expareja.

Maurizio y Patrizia rompieron su relación sentimental en 1985, y diez años después el primero fue asesinado a tiros en su oficina de Milán. Reggiani fue declarada culpable del crimen en 1998 y condenada a una pena de 29 años de prisión, luego reducida a 26. Salió de la cárcel en 2016, y aparentemente la producción de Scott se ha desarrollado ajena a ella para su desagrado, ante el que Lady Gaga aún no ha dado ninguna declaración.

En lo que se refiere a House of Gucci, supone el primer papel de Gaga desde que fuera nominada al Oscar a Mejor actriz (y ganara el de Mejor canción original) por Ha nacido una estrella, mientras que su compañero de reparto Driver estuvo nominado el año pasado por Historia de un matrimonio. El film de Scott cuenta con un lujoso reparto para poner en pie la inquietante historia de los Gucci, incluyendo más allá de Driver y Gaga a Al Pacino, Jeremy Irons o Jared Leto.

Con un guion escrito por Riberto Bentivegna y basado en el libro The House of Gucci de Sara Gay Forden, tiene su fecha de estreno prevista para el próximo 24 de noviembre en cines.