Hormigas gigantes en tu zona: Michael Giacchino prepara un remake de 'La humanidad en peligro'

El compositor Michael Giacchino está listo para dirigir su primer largo tras haberse entrenado con un par de cortos y el especial halloweenesco de La maldición del hombre lobo para Disney+. Tiene en marcha una nueva versión de La humanidad en peligro (1954), un clásico de la ciencia ficción de serie B de los años 50 dirigido por Gordon Douglas.

Según ha adelantado Deadline, Warner Bros. producirá la nueva versión de este título que forma parte de su centenario catálogo. En el filme original, realizado en pleno apogeo del pánico nuclear y la Guerra Fría, la radicación de unas pruebas atómicas en un desierto del suroeste de EE UU causa la mutación en una colonia de hormigas que se transforman en unas colosales bestias, tan grandes como edificios.

Giacchino es uno de los nombres más reconocibles al cargo de las partituras de las grandes producciones del Hollywood reciente, de los clásicos de animación de Pixar (Los Increíbles, Ratatouille, Up, Del revés) al cine de superhéroes de Marvel (Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming), DC (The Batman) y más allá (Speed Racer, Déjame entrar, Rogue One), sin olvidar el memorable score de la serie Perdidos.

Al igual que en sus anteriores trabajos de dirección, el compositor planea ocuparse también de la banda sonora de su filme. "Siempre hay una película concreta que nunca se te va de la cabeza. Para mí esa película es La humanidad en peligro", ha declarado Giacchino.

"No fue hasta mucho tiempo después de verla que supe de lo que iba realmente: la época nuclear. (...) El otro, lo desconocido que se rechaza o no se entiende", continúa. "La versión actual tratará sobre la inmigración vista a través de la lente de una película de ciencia ficción y monstruos".

