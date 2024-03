'La historia interminable' volverá al cine con una saga de varias películas en acción real

Tocando el final de la tercera temporada de Stranger Things, fue muy comentado el momento en que dos protagonistas se ponían a cantar The Neverending Story de Limahl: una referencia directa, claro, a la película de La historia interminable para la que había sido compuesta en 1984.

La serie de los Duffer proseguía así su expolio nostálgico, acariciando la memoria sentimental del público en el marco de una industria que sigue cantando las alabanzas de la década de los 80. Algo que puede explicar que de pronto La historia interminable vaya a volver a las salas de cine.

Michael Ende escribió la novela original en 1979, cautivando al público con la historia de Bastian y su encuentro a través de la lectura con Atreyu: este joven guerrero que debía salvar la tierra de Fantasía y a su monarca, la Emperatriz Infantil, del ataque de la Nada.

Un lustro después La historia interminable se convirtió en un exitoso film de Wolfgang Petersen, rematando su impacto con la pegajosa balada de Limahl. Naturalmente hubo secuelas: la primera en 1990 y la segunda en 1994, y naturalmente se quedaron lejos del impacto de la película inicial.

Treinta años después de que La historia interminable concluyera su recorrido en los cines, Hollywood vuelve a querer aproximarse a la Fantasía de Ende. De este modo, Variety se hace eco de un plan fraguado entre Michael Ende Productions y See Saw Films para estrenar próximamente varias películas en acción real.

El objetivo sería narrar los acontecimientos de La historia interminable con sumo detalle (el film original de Petersen, por ejemplo, sacrificó casi la mitad de la novela en su adaptación), y quizá dar pie a algunos spin-offs que profundicen en su mundo fantástico y en sus habitantes.

No ha trascendido cuántas películas serían necesarias, y de hecho La historia interminable no tiene aún ni director ni reparto asegurado. Es interesante, aún así, la asociación de See Saw Films con los herederos de Michael Ende. Y es que See Saw, fundada en 2008, se ha especializado en hacer adaptaciones muy lujosas, habitualmente bien recibidas por crítica y público. La consagración le llegó al poco de fundarse, cuando su producción El discurso del rey (escrita por el recientemente fallecido David Seidler) fue la gran triunfadora de los Oscar.

Desde entonces See Saw ha encadenado otras propuestas celebradas por la Academia de Hollywood (caso de Lion o El poder del perro) y también ha producido series tan aclamadas como Heartstopper y Slow Horses, basadas en las sagas correspondientes de Alice Oseman y Mick Herron. La historia interminable, por otra parte, es su proyecto más ambicioso con diferencia, y desde See Saw ya han comunicado su intención de no reparar en gastos para recrear los lugares de Fantasía con localizaciones reales. Esperamos conocer pronto nuevos detalles.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.