"Hay un sesgo de género": Kevin Feige, harto de que Marvel no vaya a los Oscar

Cualquiera diría que, para un estudio, arrasar en taquilla casi sin excepción y llevarse buenas críticas (generalmente) para casi todos sus productos es una meta con la que quedarse tranquilo. Pero Kevin Feige, el mandamás de Marvel, tiene una espina clavada: los premios en general, y los Oscar en particular.

En una entrevista con The Hollywood Reporter (vía The Playlist), Feige ha hablado de las pocas expectativas de sus filmes en la temporada de premios. Recordemos que la única película Marvel que rompió esta maldición fue Black Panther, con siete nominaciones: incluso la aclamadísima Vengadores: Endgame fue nominada a una única categoría (Mejores efectos visuales) que no ganó.

"Creo que no nos llevamos nunca nada por el logo de Marvel y por un sesgo de género que, desde luego, está ahí, declaró Feige. Según el productor, Black Panther hizo que eso se dejara de lado por un momento: "la reconocieron como el logro que en realidad era", explica.

Así pues, las expectativas de Feige para Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos no son especialmente positivas… aunque le encantaría que fuese de otro modo. "Había un montón de fans de los cómics que ni sabían quién era Shang-Chi", explica, apuntando que el trabajo de Destin Daniel Cretton y su equipo "creó algo nuevo que conectó con el público".

"Nosotros supimos verlo, el público supo verlo y tengo claro que me encantaría ver cómo el trabajo duro de toda esa gente se lleva un reconocimiento", concluye Feige. ¿Hará caso la Academia a sus protestas?