Confirmado: Charlie Cox volverá a encarnar a Daredevil en el universo Marvel

De la irregular hornada de producciones Netflix con personajes Marvel, sin duda una de las que más aceptación tuvo fue Daredevil, cancelada tras su tercera temporada (2015-2018). Gran parte de ese aprecio brotó por el trabajo de Charlie Cox como Matt Murdock, tanto que a los fans les encantaría volver a ver al actor como el abogado y superhéroe ciego. Kevin Feige, máximo responsable de Marvel Studios, les ha dado una alegría, ya que ha confirmado que, de surgir proyectos que involucren al hombre sin miedo, este será interpretado por Cox.

“Si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil. Dónde, cómo y cuándo vemos eso está por verse”, dijo Feige en declaraciones a Cinemablend. Como se comprueba, el presidente de la compañía no ha dado grandes detalles, si bien que haya oficializado que cuentan con Cox ya es un estupendo punto de partida para los seguidores.

Charlie Cox, en la serie de Daredevil (Netflix)

Se da la circunstancia de que la hipótesis del regreso de Cox en el icónico rol ha resurgido con fuerza en el marco de los múltiples rumores en torno a Spider-Man No Way Home, teoría que no está ni mucho menos descartada a pesar de que no aparezca en los dos tráileres lanzados hasta la fecha. En este sentido, tampoco salen quienes ya sabemos/intuimos que, para disfrute marvelita, es más que probable estén.

También se comenta que Daredevil encajaría de maravilla en series como la recién estrenada Ojo de Halcón y la futura She-Hulk. Asimismo, se ha hablado de que Disney+ podría acoger una nueva producción dedicada al querido personaje con Murdock al frente.

La encarnación de Charlie Cox, que antes de Matt Murdock era ante todo conocido por su trabajo en la reivindicable Stardust, filme fantástico de Matthew Vaughn, hizo que en la práctica cayera en el olvido la película de Daredevil con Ben Affleck (Mark Steven Johnson, 2003), reflejo de las singularidades de los inicios de la temática en el cine.

