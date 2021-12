Paul Thomas Anderson defiende las películas de superhéroes: "¿Quién va a hacer que la gente vuelva al cine? Spider-Man"

Hace tres años, Martin Scorsese se veía envuelto en la polémica al hablar sobre las películas de Marvel en estos términos: "No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine". Para el cineasta neoyorquino, estas superproducciones, "pese a lo bien que están producidas, con los actores haciéndolo lo mejor posible dadas las circunstancias", eran como "parques de atracciones" y no tenían nada que ver con "el cine de los seres humanos tratando de expresar experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

Francis Ford Coppola no tardó en sumarse a esta afirmación, asegurando que "cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo de esa experiencia, alguna aclaración, algo de conocimiento, algo de inspiración".

Desde entonces, han sido varios los cineastas que se han referido a este asunto, el último Paul Thomas Anderson, que se encuentra en plena promoción de Licorice Pizza. En una entrevista para The New Yorker, Anderson ha asegurado que se siente "más feliz que nunca" por haberse hecho su hueco en la industria y ha añadido que las películas de capas y mallas harán que los espectadores regresen a las salas de cine.

"Me calienta el corazón el poder decirte que estoy más feliz que nunca trabajando en este negocio", ha afirmado: "Tengo mi pequeño rincón en el arenero y estoy trabajando con gente a la que admiro, como en MGM. Soy muy feliz ahora mismo".

Pese a que ha reconocido que todo se ha vuelto más complicado con la incursión del streaming y la sobredosis de películas de superhéroes, afirma no tomarse muy en serio esos cambios: "Parece que hay un poco de preocupación con los filmes de superhéroes. Me gustan. Parece que es algo popular hoy en día preguntarse si están arruinando el cine y esas cosas. No siento eso".

Anderson ha señalado que la pandemia ha contribuido evidentemente al descalabro de la taquilla, pero confía en que cierto superestreno marvelita levante los números el 16 de diciembre. "Mira, todos estamos nerviosos sobre el regreso de la gente a las salas, ¿pero sabes qué va a traernos de vuelta al cine? Spider-Man. Así que alegrémonos de ello".

El héroe arácnido de Tom Holland regresará a la gran pantalla esta semana con Spider-Man: No Way Home, sin exagerar el filme más esperado del año y el arranque del multiverso de Marvel. Por lo pronto, la preventa de entradas ha sido todo un éxito y se espera que arrase en taquilla en su primer fin de semana de estreno, así como en Navidad.

